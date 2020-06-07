【春夏穿搭】3款必備日系粉色單品推介　One-Tone套裝展現知性美

每到換季時刻總是迫不及待想將造型更新，觀看最新流行資訊之外，也想透過服裝風格改變出與眾不同的造型印象，揮別冬季沈穩風格到了此時不妨加入嫩色系衣著，不僅可以營造理想的春夏氛圍，還能使整體增加輕甜可愛魅力，比如近期討論度相當高的「粉色系單品」就是非常推薦選擇之一，結合褲裝或裙裝混合同時創造不一樣的個性氣息，想知道有哪些穿搭方式嗎？跟著日本女子這樣搭就對了！

# Look 1

選擇藕粉色長褲為搭配，使粉色系穿搭看起來不會太過甜膩，運用白色小高領上衣混搭製造一股優雅大人味，將上衣內紮小技巧可讓身形顯瘦又顯高，不論踏上涼鞋或復古球鞋都很好看加分。

# Look 2

微透感材質單品可說是春夏相當主流款式，從上衣到外套都可以見到它的蹤跡，如果想挑選適合春季多變氣候的造型時，以粉紅色微透感長版襯衫、連帽外套加乘，內搭牛仔褲或者印花洋裝，便能快速打造迷人的春日 Look 。

# Look 3

喜歡嘗試多樣性風格的你，推薦利用 one tone 搭配連結耳目一新的造型，像是以漸層粉色來提升格外注目的層次焦點之外，也可選搭成套淺玫粉色西裝套裝，讓你瞬間展現知性兼具的上班族穿搭。

Dappei 結語： 本季不可錯過的粉色系搭配，擔心不小心穿成踩雷的可愛感嗎？從以上 3 款粉色系單品著手，以藕粉、粉紅、淺玫粉色混搭，加上長褲、外套、成套的造型方式，使每天都能穿搭不同的日系輕甜個性。

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原文：為春夏穿搭製造些微輕甜個性！跟著日本女生透過「粉色系單品」使造型提升滿分魅力

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