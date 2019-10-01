CHANEL、GUCCI延續秋冬髮夾熱潮　拯救頹廢髮型一秒level up！

常說潮流是個大圓圈，追追趕趕還是走到原位。今年初回潮 的90年代的Grunge style ，令曾經與老套劃上等號 的「阿婆」髮夾再度成為潮物。

髮夾熱潮紛紛出現在明星、名模身上，成為最爭相仿效的off duty look。而在CHANEL今年秋冬系列的天橋上，髮夾更成為了造型亮點，Gucci、Dior早前推出的髮夾亦火速成為IG上的最熱飾品。今個冬天想氣質一秒up，一個髮夾絕對是必備單品。

髮夾熱潮紛在CHANEL今年秋冬系列的天橋上成為了造型亮點。(IG_streetrends)

夢幻髮夾 x 淑女辮子成關鍵焦點

Gucci早前推出的髮夾亦火速成為IG上的最熱飾品。(IG_threadsstyling)

自從髮夾風回潮，造型幾乎一面倒傾向中、短髮型，其實也難怪的。髮夾本身就是極度女性化的飾品，配上長髮難免會有累贅之感。但踏入今年秋冬，這個情況將會來個大逆轉。

由閃石堆砌而成的Chanel字樣的髮夾，是今年秋冬叫人看得最心癢的單品。(IG_threadsstyling)

今年秋冬叫人看得最心癢的單品，必數Chanel天橋上一系列的夢幻髮夾。由閃石堆砌而成的Chanel字樣、或是飾有黑色絲帶的雙C標記、浪漫的雪花形狀、以及Coco Chanel本人最愛的山茶花，高貴優雅同時不減配襯度，通通叫人愛不飾手。值得注意的是，所有設計都配上了優雅賢淑的辮子造型－記憶中只會出現在中學時期、極度斯文乖巧的女生頭上，多得Chanel加持，這次從乖乖女髮型升格到時尚前線。

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Dior推出的髮夾亦受到女生們的追捧。(IG_LaffyCreative)

而早前Gucci、Dior推出的髮夾，也不約而同受到長髮女生追捧。以閃石飾上品牌名字的設計，除了適合扣在頭髮兩側，也有不少用家扣在髮髻上，甚至代替橡筋將整把頭髮束起，將本來頹味甚濃的髮型一秒level up。

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簡約髮夾：懶慵女生的掩眼法

追求簡約風的你可選擇來自柏林的品牌CLINQ。(clinq)

追求簡約風的你，今年秋冬也有不少其他選擇。來自柏林的品牌CLINQ就對髮夾情有獨鍾，全店只售賣自家設計的髮夾。幾何線條加上全金屬材質，簡約清新。而大概因為創辦人本身也擁有一頭長髮的關係，CLINQ的髮夾也特別適合長髮穿戴。

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在不少網購平台如ASOS，也有不少髮夾款色。(asos)

無論是隨意將散亂的頭髮別起，還是夾在辮子上方在純裝飾之用，簡約線條為本來看起來帶點凌亂累贅的長髮添上輕盈感覺；如果你剛好擁有深邃髮色，也正好起了highlight、提亮的作用。事實上在不少網購平台如ASOS，也有不少髮夾款色，適合長髮用家。下次趕出門（或更多時只是純粹的懶……）沒時間將頭髮好好整理，這些髮夾是個不錯的掩眼法。