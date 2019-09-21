【秋冬穿搭】報童帽、小偷帽戴法有技巧！改變頭部比例一秒瘦面

近年報童帽、小偷帽大火大熱，從街頭穿搭到時尚品牌幾乎都有它們的蹤影，但有時候一頭燒跟著入坑後，卻發現自己怎麼戴都不對！ 不是說會修飾臉型，怎麼臉被無限放大？不是說超級百搭，怎麼看起來怪怪的？ 「報童帽」、「小偷帽」這兩帽款雖然很好上手，但是還是有一些細節需要注意，也有很多小技巧讓你戴上它們更好看！

【報童帽（Newsboy Cap）】

由於報童帽是上澎下窄的設計，所以戴得太高或太緊都會讓頭部比例不協調，最適當的位置是眉上，並且將帽身向後拉一些把後腦杓包覆住，這樣一來報童帽許多線條設計就能修飾所有臉型，尤其是圓臉效果顯著，讓臉的直徑立刻縮小！ 除了基本的正戴，微微側戴會讓你散發叛逆、隨性的氣質。

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【小偷帽 / 狩獵帽 / 鴨舌帽】

小偷帽可塑性非常大，搭上正裝與休閒裝束都能激出不同的火花，小偷帽扁平而寬的設計能讓長臉人有視覺縮短的效果，對於圓臉人也能對臉型修飾有極大幫助，但方臉人就較為不合適，因為小偷帽的方正輪廓會讓方臉線條更明顯。小偷帽戴法也很多元，除了基本正戴，反戴及側戴一些則有不羈的性格感。

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Dappei 結語： 小偷帽跟報童帽雖然不太挑人，但這些小眉角還是要注意，不然買了這麼多頂戴不出效果很浪費的！

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