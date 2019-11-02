入手名牌手袋前必備估價App　公開今季最具投資價值的三款手袋

對於小資女生來說，投資手袋絕對是一門學問。要買得物有所值，除了款式百搭外，手袋的投資潛力也是關鍵。除了Hermès、Chanel等經典保值的品牌外，透過知名二手名牌購物網站Rebag的手機應用程式Clair，便可知道哪些熱門品牌具有升值的空間。

對於小資女生來說，投資手袋除了款式要百搭外，手袋的投資潛力也是關鍵。（IG＠misselvani）

Rebag收集了平台上以往的交易數據，設計出一個可讓消費者快速得知手袋價值的應用程式，希望藉此令購物過程更透明。Clair的資料庫中涵蓋了五十多個品牌，當中包括超過一萬款手袋款式。Clair操作簡單，使用者在輸入手袋型號、顏色與狀態後，系統便會自動估計出手袋的二手市場價值。無論你是希望購入或賣出手袋，Clair分析出的數據都是具有參考性的資訊。

另外，Rebag的專家團隊會根據市場的潮流趨勢，定期更新Clair的資料庫。所以手袋的價值並非一成不變，有效反映真實市場的需求。正如Phoebe Philo離開Céline後，Old Céline手袋便一度流行令價格上升，所以Rebag團隊對於市場的高敏感度絕對有效提高手袋價值的精準度。

ebag的專家團隊會根據市場的潮流趨勢，定期更新Clair的資料庫。（IG＠missyonmadison）

按圖看如何利用Clair查詢手袋價值：

+ 7 + 6 + 5

為了讓小資女生更有效地投資手袋，Rebag推出了每季精選的「Clair 's Picks」清單，為消費者提供最新的市場資訊。當中如Christian Dior於2018年推出的Book Tote價值在2019年的第一季便增長出26%，另外，市場數據顯示Fendi的Mama Forever Bag與Louis Vuitton的經典款式手袋價值自2018年起便分別增長了144%與27%。

Clair綜合了市場數據，把各大品牌的市場價值分為四類，分別為經典（The Unicorn）、穩健（The Safe Bets）、低風險（The Low Risks）與高風險（The High Risks）。（Rebag）

Clair綜合了市場數據，把各大品牌的市場價值分為四類，分別為經典（The Unicorn）、穩健（The Safe Bets）、低風險（The Low Risks）與高風險（The High Risks）。如果消費者擁有充足的資金，Rebag建議他們投資Hermès、Chanel、Goyard或Gucci等的品牌。反觀Clair 把Bottega Veneta、Fendi與Prada的手袋定為高風險的投資，代表這些品牌的二手價值只有原價的40%或以下。