雙11名牌網限時優惠　LOEWE罕有低至77折、Chloé C系列$5000有找

不只淘寶，就連外國購物網站也紛紛於雙十一推出誘人的減價折扣，就連平日節儉的女生也無法抗拒。當中如Chloé、LOEWE、Tory Burch、Salvatore Ferragamo、Valentino等多款人氣手袋減價，有的減價後更低至香港價錢47折，有興趣的女生記緊把握機會。

外國購物網站紛紛於雙十一推出誘人的減價折扣(IG＠misselvani)

Mytheresa：最多可享$5000折扣 首推LOEWE Gate bag

LOEWE Gate Bag系列手袋折扣後價錢HK$16,700；香港售價HK$21,700 (77折)（Mytheresa）

Mytheresa的定價於眾多外國購物網站中雖然不是最相宜，但貨品以大熱款式為主，而且新品上架的速度較快。於雙十一活動期間，只要輸入優惠碼「DOUBLE11HK」便可享購物滿$10,000減$2,000、輸入優惠碼「DOUBLE22HK」便可享滿$20,000減$5,000的優惠，買滿$4,500便可免運費。多款大熱品牌如Chloé、Valentino、Salvatore Ferragamo等都有8折優惠，當中最吸引的要數平日甚少減價的LOEWE Gate bag，價錢低至77折，更難得的是減價貨品都是百搭經典款，非倉底貨款式。

24S：小資女生最愛品牌Chloé低至香港價錢47折

Chloé Tess系列手袋折扣後價錢HK$6,774；香港價錢HK$14,200 (47折)

LVMH集團旗下的網購平台24S於雙十一活動期間推出78折優惠，只需輸入優惠碼「SINGLE22」即可。當中Nile、Aby、Faye系列等售價過萬的熱賣款式均擁有5至6折的優惠，就連新推出的Chloé C系列同樣有特價。Chloé一向深受小資女生的歡迎，款式優雅大方而且容易襯搭。當中Tess系列揉合了Faye的環形釦與Drew的馬鞍袋形，配有一長一短的肩帶，可供手提、肩提或斜挎，於雙十一活動期間售價更低至$6,774，減價後的價錢為香港售價的47折。

My Bag：入門級首選

Tory Burch Ella Mini Tote Bag 折扣後價錢HK$1,104；香港售價HK$1,699 (65折)（My Bag）

My Bag是英國THG集團旗下的網站，於雙十一活動期間輸入優惠碼「DAY3」便可擁有限時65折優惠，特別推薦Furla、Karl Lagerfeld、Tory Burch等入門級輕奢品牌。愛用大袋的女生可考慮Tory Burch的Ella Mini Tote Bag，容量特大加上輕便的尼龍質地，是上班上學的粗用之選，減價後只需$1104。

Vestiaire Collective：於Treasure Hunt尋寶頻道以低於$20購買Gucci單品

Vestiaire Collective於11月8至12日以€ 2（HK$17.4）出售100件來自2019年的注目品牌（Vestiaire Collective）

名牌的魅力在於其歷久不衰的風采，深受時尚愛好者歡迎的二手名牌轉售買賣社交平台Vestiaire Collective為慶祝十週年，特地推出 Treasure Hunt尋寶頻道，並於11月8至12日以€ 2（HK$17.4）出售100件來自2019年的注目品牌，當中包括Gucci、Acne Studios、Fendi、Off-White等的特色單品，讓喜歡古著的女生也能享受雙十一的購物樂趣。