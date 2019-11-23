日本男生票選最愛女性內衣顏色　紅色排第六　第二名竟最惹人遐想

選內衣款式時，你會選擇自己喜愛的，還是男朋友愛的內衣顏色？

男性又會喜歡女性穿什麼顏色的內衣？(Vcg.com)

有部份女生會選擇投其所好，會為了男朋友而刻意購買一些比較性感的款式，甚或是她們認為男生會喜歡的內衣款式。然而，日本媒體YouPouch其中一篇報導指有日本女性內衣製造商Triump International曾於2019年4月向約112名男性進行一項調查，希望得知男性是否會對另一半的內衣款式感興趣，以及較為喜歡女性穿什麼顏色的內衣。

前者的答案，如想像一樣，基本上大部份男性都會對伴侶的內衣款式感到興趣，而112名受訪者當中就有多達70%表示會對此感興趣。至於在顏色方面，原來男性真的會有特别喜好，僅只有3.6%表示沒有所謂。而其他顏色排名則分別由男性票選出來，男性最愛的內衣顏色第一位更佔當中38.4%，而第二名只佔12.5%。你會猜到是什麼顏色嗎？

先看第四位至第八位男性最喜愛內衣顏色：

【第三位】粉紅色

粉紅色內衣成為第三位男性喜愛的內衣顏色。(intimissimiofficial@Instagram)

有11.6%的男性均指出自己較為喜愛粉紅色內衣。粉紅色一向予人夢幻感，比起其他顏色，例如是鮮豔的大紅色，卻沒那麼刻意營造性感的感覺，反而帶一份純情、浪漫，而且少女感十足的感覺。

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【第二位】海軍藍

第二位為海軍藍色，有12.5%男性選擇。(sheerlingerie@Instagram)

至於第二位，有12.5%男性愛的內衣顏色，並不是大家以為男性會鍾情的淺色系，反倒是屬於深色系的海軍藍色，更有男性在調查當中認為海軍藍是一種代表時尚的顏色。除了時尚感讓日本男性喜愛，或許也是基於海軍藍色比起其他淺色系，帶有一種神秘、優雅的感覺，同時亦帶來恰到好處的小性感，容易讓人產生遐想。

【第一位】黑色

黑色成功打敗其他顏色，成為第一名男性愛的內衣顏色。(intimissimiofficial@Instagram)

黑色以38.4%成功打敗其他顏色，成為男性最愛的內衣顏色。比起海軍藍色，黑色的神秘感與性感形象更大為提升。每每女性穿起黑色內衣時，就能產生一份更誘人的魅力。

當然選擇內衣時，男生的喜好如何，喜歡的話只作參考。對於女生來說，也是一個相對喜歡的顏色，沒有如啊婆肉色一樣感到老土，而且比起其他顏色，較不會容易發生清洗時容易甩色、變黃的機會。加上近年韓國女生流行半透視的上衣穿搭，淺色外罩衫顯出深色內衣，這種穿搭風格又會否令你更鍾情於黑色內衣？

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（資料來源：YouPouch）