【聖誕約會美妝】韓星KOL都在用「妝前妝後3+3」　擊退浮腫速上妝

臨近聖誕節時，總是特別多約會，不論與同事、朋友或是情人亦好，總是有一個聚會是需要盛裝打扮出席的，即便早上悉心打扮，化上一個貼服無瑕疵的妝，可是經過整天的工作洗禮，到了真正要外出見人的時間，妝感卻變得「體無完膚」！不妨參考女星妝前妝後的獨門秘技，便能走天涯。

臨近聖誕節，女生總是有大大小小不同形式的聚會，如何打造貼服無瑕妝容？女星都有這幾招﹗ (ig@ponysmakeup)

不脫妝及補妝技巧對於將要出席不同聖誕約會的女生十分重要。(ig@ponysmakeup) 每年聖誕節難得有數天的假期，就算不參與任何派對慶祝活動，還是會相約一班好閨密或情人相聚，出門前總渴望可化上一個貼服無瑕疵的妝容，可是看見鏡中的自己膚色暗啞了無光澤、雙眼浮腫和缺乏水分等的皮膚問題一下子通通浮現出來，不過只要學懂以下女星都有用的妝前妝後急救妝容秘技，相信變身節日女神也不是沒有可能的！

妝前補救Tips

1. 妝前以溫暖的毛巾敷臉

第一代「國民初戀」女神孫藝珍經常被韓國的網民大叫逆齡生長 (ig@yejinhand)

若女生渴望自己的妝感可以較為貼服「上粉」的話，可以參考韓國逆齡生長的第一代「國民初戀」女神孫藝珍，37歲的她可以說是在臉上看不到任何歲月的痕跡，她在社交網路分享的相片總是看皮膚充滿水份、光澤感和帶有紅粉緋緋的感覺。

妝前敷上溫暖的毛巾，有助皮膚毛孔擴張，更容易吸收護膚品。 (ig@yejinhand) 原因在於，孫藝珍總是在上妝前利用溫暖的毛巾敷臉，因為暖毛巾當中的熱力可以促進臉部血液循環，熱力更可以讓到毛孔慢慢張開，以致加快皮膚吸收於妝前所塗抹的保濕護膚品。

【接下圖看】37歲孫藝珍逆齡生長女神的照片：

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2. 敷上保濕面膜拯救缺水的皮膚

有「彩妝達人」之稱的Pony經常在YOUTUBE上分享不同的化妝小技巧 (ig@ponysmakeup)

在韓國有「彩妝達人」之稱的Pony現時是彩妝界的潮流指標，不時在社會網絡分享好用的妝物後，該產品總是變得「一件難求」，早年更成立自己的彩妝品牌Pony Effect外，更經常獲國際彩妝品牌邀請擔任代言人和出席不同的宣傳活動。

工作遍佈世界各地的Pony不時也會在社交網路上分享「化妝好物」呢！ (ig@ponysmakeup) 工作遍佈世界各地的Pony就在Youtube的化妝教學片上分享：「經常坐飛機關係，皮膚變得很容易缺水，所以每次上妝的時候，總是會敷上保濕面膜來拯救缺水的皮膚。」除了敷上保濕面膜，懶女生也可以將化妝棉沾化妝水，敷上面約1分鐘，可軟化皮膚上的角質層並補充所需的水分，然後再上粉底。

【按圖看】Pony的百變妝容：

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3.淺啡色眼影去眼睛浮腫感

香港女神界代表倪晨曦不時也在自己的YOUTUBE頻道上分享不同的化妝小技巧 (ig@misselvani)

倪晨曦也曾分享過一條有關「加深輪廓的化妝技巧」的化妝小短片 (YOUTUBE@倪晨曦)

外國不少的美妝達人都說，如果起床時眼睛比較浮腫的話，可以選用比皮膚顏色再深一度的粉底，輕輕塗在眼蓋浮腫的地方，在視覺效果下，加深眼睛深邃感。不過香港女神界代表倪晨曦就表示不是每位女生的家中都有深一度的粉底，所以建議女生可以選用淺啡色或是沒有閃粉的大地色系眼影來減淡眼睛的浮腫感。

妝後補妝Tips

1.粉底液或唇膏修改不完美的眼妝

唇膏可修改不完美的眼妝 (YOUTUBE@倪晨曦)

棉花棒來修飾畫得不完美的眼線或是眼影的地方(ig@misselvani)

很多女星都曾經分享過自己的化妝袋當一定會有「棉花棒」，甚至說出棉花棒是沒有化妝掃時的好幫手。倪晨曦在一條有關「一枝棉花棒就能完成簡易妝容」的短片分享出，可以利用沾上了粉底液或是唇膏的棉花棒來修飾畫得不完美的眼線或是眼影的地方，然後再作出補畫。

加上有時間，整天上班或是有「下場」活動的時間，眼線也有機會會溶掉，此時利用一枝迷利的棉花棒就可以幫忙修飾已溶掉的眼線了。

2.將化妝品塗在牛油紙上作補妝的用途

倪晨曦就表示自己總是將化妝品塗在牛油紙以備補妝之用。 (ig@misselvani)

想不到牛油紙的功用那麼多 (youtube@Elva_Ni) 有時候女生知道自己今天有約會時，總不會揹著平日上班的大手袋，也會因為配襯服飾的關係，換上一款Mini手袋，由於空間有限，並不會帶上大盒的眼影盤或是胭脂作補妝之用。倪晨曦就表示自己總是將化妝品塗在牛油紙，如胭脂或是眼影等等，以備補妝，因為牛油紙透薄，輕易攜帶，只需要對摺就可以將補妝所需要的化妝品收藏好。

3.使用棉花棒修飾唇型

一枝棉花棒簡直是女生化妝包上的好幫手 (youtube@Elva_Ni)

棉花棒可用來帶走沾在牙齒上的唇膏 (youtube@Elva_Ni) 唇型配合不同的唇色可以改變一個人的感覺，有時候與不同的朋友相聚時，也會想轉一轉不同的派對妝容，一枝棉花棒可以充當唇掃來修飾唇型，倪晨曦指出有時塗抹唇膏時，不小心沾上了牙齒，此時就可以將棉花棒咬緊，來帶走沾在牙齒上的唇膏。

【按圖看】倪晨曦的日常妝容及tips：