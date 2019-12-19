Dior DIORMANIA氣墊粉底1月1日上市　想搶先到手免排隊必率先預購

相信喜歡Dior品牌的忠粉，必定有留意Oblique手袋系列，當中別具特色的Monogram復古緹花圖案風靡不少女生。早前網絡瘋傳Dior推出披上DIORMANIA圖騰新裝的珍藏版恆久貼肌氣墊粉底DIORMANIA，轟動美妝界，最近Dior正式落實公布產品將於1月1日推出，相信將會引起購買潮，想避免人龍，引頸以待的女生們現已可於網上預購，慕求最快到手﹗

Dior落實公布珍藏版恆久貼肌氣墊粉底 DIORMANIA在2020年1月1日在香港上市，比日本的公開發售日期1月17日還要早半個月﹗為求最快到手，現在更可於網上預購。(ig@chicprofileofficial)

粉底是女生不可或缺的化妝品，有時面色不太好時，塗上一層的粉底液可讓皮膚增加一點好氣息，可是粉底液卻不輕易攜帶外出，所以最好的替代品就是氣墊粉底，其迷利細少的尺寸最適合女生外出作補妝所需。

Dior「恆久貼肌氣墊粉底 DIORMANIA」的粉盒引用經典 Dior Oblique 斜紋的印花，成為這款氣墊粉底的一大賣點 (ig@jiiiiinnna) 相信當中最吸引女生的是將在一月上市的Dior「恆久貼肌氣墊粉底 DIORMANIA」，雖然其他的美妝品牌都紛紛在秋冬推出多個具復古特色的妝品。可是，這Dior這款氣墊粉底的盒面花紋與Dior近年最火紅的Saddle Bag系列當中的Dior Oblique刺繡帆馬鞍包是一樣，相信已經是一大的賣點了！

相信「Monogram復古花秋冬氣墊粉底」可以成為女生心目中最想入手的氣墊粉底了 (ig@thats.katiie) 限量版的「恆久貼肌氣墊粉底 DIORMANIA」除了外型非常討好，顏值甚高，更標榜提供24小時完美妝效及修護功能，主打恆久貼服皮膚，加上品牌更將專利的「鎖色」技術加入這款的氣墊粉底當中，令到妝感可以持續更長的時間和透亮貼服。獨特粉底配方可維持均勻膚色，全日保持自然、清爽、細緻無瑕、保濕。

【按圖看】Dior「恆久貼肌氣墊粉底 DIORMANIA」：

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「Monogram復古花秋冬氣墊粉底」主打無瑕妝感 (ig@vocemagazine)

未用過Dior恆久貼肌氣墊粉底的女生也許會擔心「Monogram復古花秋冬氣墊粉底」只是「好睇唔好用」，但網上不少本為「恆久貼肌氣墊粉底」的用家曾分享用後感，都說粉質十分的透薄和幼滑細緻，用後有產生皮膚亮澤和均勻膚色的效果。加上這款的氣墊粉底主要想打造到無瑕妝感，可是卻有著中至高的遮瑕力，可以遮蓋因乾燥缺水和油脂分泌過盛，產生的鬆弛毛孔問題，可以說是對於毛孔的遮瑕力也算是很不錯了！

【按圖看】同以Dior Monogram復古緹花為設計元素的珍藏版妝品，同步於2020年1月1日上市：