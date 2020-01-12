【BLACKPINK】Jennie的3套韓系私服穿搭　牛仔褲襯運動衫也不頹？

終於到了秋冬，只能說身在台灣的儂編真的等很久啊！看著韓妞紛紛換上秋冬大衣，實在讓人很羨慕～尤其每每韓星穿著私服出現，身上的每個單品都讓人好想立刻敗下去！尤其最近某位大勢韓國偶像的穿搭，更是引起各國新聞報導，身上的單品讓網友們紛紛大喊：「有股魔力想購買XDD」

韓國女團Jennie日前在機場現身，除了美貌讓大家驚豔之外，身上這套小熊連帽圍巾也引起注意，誇讚她根本就是「行走的小熊」（IG@jennierubyjane）

看看這套小熊衣服有多可愛！韓國女團Jennie日前在機場現身，除了美貌讓大家驚豔之外，身上這套小熊連帽圍巾也引起注意，誇讚她根本就是「行走的小熊」，萌度高到驚人！其實Jennie本身就有「人間Chanel」的美名，對於時尚非常有一套見解，平時私下的私服也都引起不少韓妞的模仿風潮。這次就來看看Jennie的穿搭有什麼重點吧！

1.氣質風

本身就是Chanel 的代言人，因此Jennie私底下的穿搭很常用Chanel 單品進行搭配，不過為了保有年輕的風格，Jennie會利用一件小香單品配上一個簡單的下身去中和掉過於成熟的風格。上身選擇一件Chanel 的橘紅色毛衣，下身則是搭配一件素黑色的長裙，看起來青春又不失穩重。

本身就是Chanel 的代言人，因此Jennie私底下的穿搭很常用Chanel 單品進行搭配（IG@jennierubyjane）

2.休閒風

配合BLACKPINK 的街頭感，以及Jennie私底下平易近人的一面，Jennie常常會利用一些休閒單品為主。像是簡單的牛仔褲搭配adidas 的連帽上衣，簡單的程度就連搭配新手也都能輕易駕馭。不過重點可得放在配件上，利用毛帽加強穿搭的時尚感，剛好在冬天這樣做搭配也可以讓人多看兩眼呢！

以簡單的牛仔褲搭配《adidas》的連帽上衣，簡單的程度就連搭配新手也都能輕易駕馭。（IG@jennierubyjane）

3.率性風

簡單的襯衫怎麼穿才不會像是上班族？像Jennie選擇一件長版的襯衫，並且在腰間坐收腰的設計，能夠讓人看起來更顯瘦。下半身則是選擇一件黑色的西裝褲，上寬下寬的穿搭技巧，反而讓人多了一點率性又帥氣的感覺。這時選擇一個肩背包會讓你看起來更有女人味，這樣的搭配法絕對要記住！

像Jennie選擇一件長版的襯衫，並且在腰間坐收腰的設計，能夠讓人看起來更顯瘦。（IG@jennierubyjane）

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