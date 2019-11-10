【Blackpink】Jennie「人間香奈兒」獨特時尚　V領針織慵懶小性感

在世界總人口這麼龐大的數字中，要獲選為年度百大最美面孔可想有多難，然而一位96年誕生的韓國女孩Jennie Kim，憑著一雙炯炯有神的大眼、小巧且精緻的鼻子與嘴唇、鵝蛋臉型，在2016年以韓團Blackpink一員出道，隔年便成功打入前20排名中，甚至被韓媒封上「人間香奈兒」的稱號，是怎樣的風格形象使Jennie如此大受歡迎呢。

Jennie出席Chanel 2020春夏時裝秀（instagram@jennierubyjane）

前些日子Jennie出席Chanel 2020春夏時裝秀時，身著了一件俏麗的蝴蝶結造型上衣，外罩上薰衣草紫的開襟衫，俏麗同時也兼具了優雅女人味，而那要穿不穿的造型法完全魅惑感十足。

【型格穿搭】

近幾季在歐美時尚圈掀起一波Bodysuit穿搭風潮，而Jennie也緊跟上潮流。

▼▼按下圖放大參考Jennie的型格穿搭▼▼

【休閒穿搭】

不分四季，每個女孩都應該擁有一件的開襟衫就是這樣好搭！除了能夠作為小外套穿著，也能直接單穿當作上衣。

▼▼Jennie私下的休閒穿搭也不失時尚感▼▼

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【性感穿搭】

淑女開襟衫也能和潮流單品混搭出時髦不失風格的態度裝扮！

▼▼性感穿搭也能輕鬆駕馭▼▼

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