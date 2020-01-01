擁40萬IG粉絲西班牙情侶愛互拍 用不一樣角度記錄愛與幸福

總會盼望與另一半留下共同回憶，互相分享，於是許多人都喜歡拍攝情侶照，順道放閃一番。 不過，每每以同一方式拍攝變相較沉悶，倒不如學學西班牙情侶Anna Devís和Daniel Rueda，以不一樣的方式記錄當下二人的愛、幸福的瞬間。

來自西班牙的一對情侶Anna Devís和Daniel Rueda拍出與眾不同、連帶二人故事的情侶照。(anniset@Instagram)

Anna Devís和Daniel Rueda與很多情侶一樣有着相似的背景、相同的興趣，畢業於同一間大學建築系、熱愛旅行、攝影、繪畫，Anna Devís的職業為插畫家；而Daniel Rueda則是一名建築師。與別人不同的是，他們拍攝情侶照的方式也加入了建築元素，有別傳統的情侶照。

【按圖看】Anna Devís和Daniel Rued甜而不膩的情侶照

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每到世界各地一個地方，他們都會盡量避開熱門的旅行景點，而是自行發掘一些新地方。當找到認為適合的地方，他們便會先留意該地方的建築設計，繼而發揮二人的創意，開始思考構圖，甚至會認真得把所想到的繪畫下來，同時所穿的服裝色彩亦會與周遭環境有所連繫，令照片更完整，一張張獨特的照片更能帶出當刻的情感與故事，甚至連Anna Devís和Daniel Rueda自身的相處故事也能融入於當中。

即使坐在餐廳，只要想好構圖，二人就能散發出甜蜜的氛圍。(anniset@Instagram)

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像其他情侶一樣，我們旅行時都會拍很多照片，但我們不喜歡自拍照！而是更喜歡互相拍照。 Anna Devís

熱愛旅行的Anna Devís和Daniel Rueda，也曾到訪過香港，或許你也能參考這樣的構圖？(drcuerda@Instagram)

然而，他們也會把拍下的照片放於個人Instagram，大方分享他們的回憶與故事，整個頁面色彩斑斕，充滿活力同時彌漫快樂氣息，至今已分別得到34.6萬與49萬Followers。

除了二人合照，Anna Devís和Daniel Rueda更喜歡為對方拍下個人照，同樣透過相同方法拍攝，包裹建築與幾何元素於照片內，但從愛人的視角與角度下記錄一切，總能多添一份浪漫溫馨氛圍。對比頭貼頭、擁抱等情侶放閃照，這樣甜而不膩的照片反而盛載溫度，更能看出拍攝者的心思與當中的情意。

男朋友視角：

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女朋友視角：

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（資料來源：Verve Magazine）