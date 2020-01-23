【日系穿搭】三位日本嬌小KOL的顯高魔術　 提長比例靠百褶設計？

許多亞洲女孩都對歐美時尚品牌的設計及潮流所著迷，但有時因為身高的限制，讓她們無法完美駕馭各種歐美穿搭風格。今天要跟大家分享這些日本女孩的 OOTD (Outfit of the Day)，她們掌握了一些 tips 是嬌小的女孩的改善比例穿搭，就來看看他們如何穿出歐美的高挑感和時尚氣勢吧。

#高領高腰的提升感

清新淨白的照片佈滿了Kumi 的 Instagram，也凸顯了她獨特的簡約品味及氣質，沒有太多色彩點綴但卻帶著強烈的時尚氣息。Kumi 秋冬季的穿搭，常常以高領或者大圍巾來延伸視覺感，且多選用短板的上衣或者將上衣往高腰褲中扎，藉此以視覺調適整體比例。

#百褶設計的延伸力

這位來自大阪的 Izumii，161cm 的她常常分享日常簡潔又顯高的穿搭。從 Instagram的照片中看得出來她特別鍾情於洋裝，但長洋裝如果不穿高跟鞋就會很難撐起，而 Izumii 在選洋裝時都會選有百褶設計的裙子，百褶裙的線條可以將線條向下延伸，上身素面的設計搭配百褶就會將焦點放於折裙的飄逸和垂墜，擺脫身高的侷限。

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#Oversize穿搭的魔力

在 Instagram 介紹中明確地寫出是 155 公分的嬌小京都女孩，但她卻可以駕馭許多服裝搭配，穿搭單品多選擇 Oversize 的寬大設計，也會加入許多層次，從材質到顏色都做不同的變化，也會搭配的大包包或者大圍巾來擴張畫面感，時尚的穿著也突破身高的限制，駕馭許多平常不敢嘗試的歐美式穿搭。

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【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】