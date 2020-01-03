【Alyssa Coscarelli】155cm時尚編輯的增高穿搭　駕馭皮革不風塵

藉由網路的推波助瀾，Influencer 的影響越來越廣泛，不少品牌皆會設法利用社群媒體爭取曝光率，粉絲也紛紛轉向追蹤各 Influencer 的 社群來獲得新品資訊和搭配靈感，比起觀看時裝走秀或電視廣告，大家更喜歡這種貼近日常生活的穿搭。

其中一位 Influencer 憑藉獨特穿衣品味與個人特質，在 IG 上坐擁 260 k 的粉絲數 —— Alyssa Coscarelli（IG@alyssainthecity）

其中一位 Influencer 憑藉獨特穿衣品味與個人特質，在 IG 上坐擁 260 k 的粉絲數 —— Alyssa Coscarelli，和 Dappei 看看身高僅有 155 公分的她如何演繹別具特色的穿搭風格。

皮革單品

Alyssa Coscarelli 現為一位與時尚相關的 Freelancer，以前工作累積的經驗促使她養成獨樹一幟的眼光與品味，例如平常我們總會對於「皮革」單品抱持觀望的態度，擔心散發出風塵味，但透過 Coscarelli 的搭配讓人發現原來皮革單品也能擁有不同風貌。復古配色揉和幾何色塊後打造出的皮革洋裝瞬間連結優雅氣質，而洋裝本身已足夠聚焦，因此簡單利用小包與編織涼鞋便能吸引目光；喇叭褲剪裁的黑白拼接皮革褲搭上細格紋襯衫可平衡下半身太過強勢的氛圍，高腰設計也能順勢拉長身形，最後手拿蛇紋包注入潮流感就能深深營造出個人魅力。

西裝外套

Coscarelli 總會巧妙利用小技巧營造出身高錯覺。水藍色西裝外套的墊肩設計使整體看起來更有氣場與精神，內搭格紋小洋裝則呈現清新又帶點女人味的氛圍，而且長度正好落在膝蓋上方一點處不會顯腿短，下身混搭 New Balance 球鞋與純白色長襪更能延伸腿部線條；落地高腰牛仔褲也是矮個女必備單品，可加乘玫瑰圖樣的立領上衣展現復古氣息，透膚材質更透露出細節的質感，套上同色系 Oversize 格紋西裝外套使視覺十分和諧，因為有了高腰褲凸顯出腰際線，因此即便不是踩著高跟鞋也會讓人誤以為有 165 以上的身高。

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牛仔褲

牛仔褲為衣櫃必備單品，但卻因為過於百搭而有點氾濫，導致穿搭常落入窠臼。Coscarelli 以粉紫、橘咖、鵝黃三種線條交錯而成的襯衫為基底，搭配高腰牛仔寬褲平衡上下半身的份量，選擇極簡的小白鞋使整體不會太過繁複，再利用白色粗框貓眼眼鏡與之相配，達到令人為之一亮的效果。針織外套配上牛仔褲看似單調，不過細看卻會發現丹寧布上的小細節，深淺不同的不規則色塊創造出獨特又加分的魅力，粗跟靴款更直接拉長身高，沈穩的深棕色也增添成熟氣息。

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洋裝

小個女最怕遇到過膝洋裝，但善用技巧還是能成功駕馭。白底黑波點的長洋裝利用不同大小的圓點與腰處加強曲線的設計模糊身高重點，且手腕、脖子、下擺處也有抓皺元素更凸顯時尚感，矮個女也適合體積較為小巧的手拿包，靴款可選擇皮革貼身長靴拉長腿部比例；A 字型洋裝下擺為不規則剪裁，加上材質輕盈降低過膝洋裝的沈重感，混搭黑皮靴使整體散發出中性風格，而 Coscarelli 本身慵懶微捲的髮型與及肩的長度，也對提高身形有很大的幫助，不會讓人感到失去精神或是乏味。

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結語：

同樣身為矮個女，在 Coscarelli 的 IG 中總能發掘到不少實用的穿搭技巧，且 Coscarelli 常常穿出帶有法式慵懶氛圍的風格，真的很容易深深吸引住不少人的目光啊！

▼▼按圖看更多Alyssa Coscarelli的穿搭▼▼

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