【金球獎2020】Gwyneth泡泡袖透視稱霸　性感與肥手臂一線之差？

《第77屆金球獎頒獎禮》（77th Golden Globe Awards）於香港時間今天早上（6/1）舉行，一如既往，女演員們的造型也是話題之一。

【按圖觀看】一眾女演員於《第77屆金球獎頒獎禮》的打扮：

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出席金球獎頒獎禮的女演員悉心打扮，當中，不少女星都以小性感造型亮相，亦帶珠片、泡泡袖、馬甲、透視等元素，希望抓住大家的眼球，同時以最美的一面踏上紅地氈。不過，仍有女演員選擇以高貴造型示人，像是希望如演技一樣以實力致勝，例如是憑《王冠》（The Crown）勇奪電視劇組最佳女主角的Olivia Colman與憑《婚姻故事》（Marriage Story）奪最佳女配角的Laura Dern。

搭配流行元素：Olivia Colman

Olivia Colman憑《王冠》（The Crown）勇奪電視劇組最佳女主角。(GettyImages)

45歲英國國寶級演員Olivia Colman，曾經勇奪2019奧斯卡影后與多個獎項，演技無可置疑，穿搭方面亦一向以奢華高貴的造型示人，今次出席金球獎頒獎禮亦不例外。

所選擇的禮服亦包括了兩項現時的流行元素，包括大紅色與泡泡袖，淨色裙款上完全沒有任何的細節位與裝飾，憑微高領、高腰以及直身剪裁簡單取勝，同時凸顯氣質的一面。整件禮服的重點落於帶皺摺的泡泡袖，令裙款頓時生息不少，亦不會奪走其簡約感的設計；不過，由於袖位過份膨脹與直身剪裁的關係，讓Olivia Colman身形也看似跟隨着膨脹一樣。

黑色印花配薄紗元素：Laura Dern

Laura Dern憑《婚姻故事》（Marriage Story）奪最佳女配角。(GettyImages)

Laura Dern憑《婚姻故事》（Marriage Story）擊敗其他有份入圍電影組最佳女配角的大熱人馬，52歲的她沒有選擇鮮色的亮色系禮服出席，而是選擇了沉穩的Saint Laurent黑色晚裝應戰。雖然是沉色系，但裙款以薄紗材質製成，配合珠片製成的印花刺繡，令裙款更具特色，加上大V領的設計亦能呈現出一份剛剛好的性感，同時帶有女性韻味。

另有不少女演員都分別以泡泡袖和薄紗透視元素出席《第77屆金球獎頒獎禮》：

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即使泡泡袖是今個季度的流行元素，亦曾經被德國數據搜尋引擎Stylight翻查過它於2019年的搜尋率，足足比2018年上升了1000%，但泡泡袖亦不是人人適合，需按照自己的身形而選擇。

例如本身身形較豐滿，或是肩寬的女生，當穿上如Olivia Colman一樣過度膨脹的泡泡袖就只會顯得更胖；不過，如果本身身形纖瘦、只是手臂有輕微的「bye-bye肉」，就能完美修飾手臂線條，若其剪裁更是露肩設計的話，可透過肩部呈現更顯瘦的效果，是隱藏肉肉手臂的好幫手。

【薄紗透視】Awkwafina以《別告訴她》成首位華裔金球影后。(GettyImages)

薄紗透視原來也會難駕馭？

至於，薄紗透視的服裝，Gwyneth Paltrow今年絕對是稱霸金球，可惜評價好壞參半。過量的透視慘變「露肉」，薄紗泡泡袖也顯累贅，正面看是完美均稱身形，一個側身也會容易令人感覺粗壯。不過，已經40有7的Gwyneth Paltrow，幾乎沒有半點贅肉的她自信地穿起這套Fendi禮服，還是讓人非常驚艷。

要是你沒有如Gwyneth Paltrow身形操出馬甲線，穿起全透視裝只可以四字概括：肉肉肉肉。建議不要選擇整條都是透視、露出Bra Top的款式，而是選擇局部透視設計的款式，或配合其他單品搭配。

而成為首位金球華裔金球影后的Awkwafina，以一身Christian Dior 2019春夏季禮服亮相，害羞的女生們也可以參考一下。薄紗材質的恤衫搭配西裝外套與高腰半身裙，其恤衫更帶有企領ruffles與一層黑色薄紗於領位，點綴整個造型。另外，如果是薄紗透視的新手，亦建議可先從白色、黑色等基本色入手，除兩個顏色一併配搭外，單色打扮時也可配襯一些首飾，為造型低調加分。