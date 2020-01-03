KOL停止發布「完美」照片失7萬粉絲　回顧高峰時刻：我並不快樂

自從社交媒體的出現，我們的情緒容易因追隨者和Like數量而影響，更何況是那些屬於半個公眾人物的KOL？

外國女生Sophie Gray以往愛於Instagram發佈比堅尼照展現身材，得到約42萬追蹤，可她卻不感快樂。(sophiegray@Instagram)

因「完美」照片令追蹤人數火速增加

外國女生Sophie Gray為一名健身教練，於2013年開設一個專門發佈健身工作照以及生活照的Instagram帳戶，而照片中的她大多都是穿着比堅尼或健身運動服裝，希望將好身材展現於人前，亦塑造出一個健康、陽光的形象。由於身形苗條、擁有腹肌線條，而且經常作修身運動教學示範，故吸引了非常多人追蹤，4年間的追蹤人數增至約42萬人，亦成為關注對象之一。

為了不想自己的情緒再受困擾，Sophie Gray決定改以發佈沒經任何修飾的素顏照，並希望大家都能接受自己的不完美。(sophiegray@Instagram)

由「完美」轉為真實，頓失7萬追蹤

卻於成名之際，Sophie Gray於2017年毅然放棄發佈那些看似完美的比堅尼照與展現身形線條的照片，同時也把過去的照片一一刪除，改以發佈沒經任何修飾的素顏照，露出自己頭髮凌亂、暗瘡印膚質的真實一面。此行為卻頓時讓她失去了7萬名追蹤者，而直至現時，她亦只擁有30萬名追蹤者，遠比以往的少。提到當時巨大改變的原因，Sophie Gray則曾撰文自白一切，並指一直以來自己分享比基尼照的目的是為了鼓勵別人加入運動的行列，不過回望自己經營的那個Instagram帳號卻是4年來最討厭的社交帳號。

那是基於當時Sophie Gray不再抱着一個單純鼓勵別人的初心，相反對比鼓勵成效，她更在意的是別人對她的評論，每天更會花上數小時細看留言。有讚美的留言亦自然會有批評的言論，Sophie Gray甚至收到許多人身攻擊的評論，如批評她的樣貌不夠美、身材不夠纖瘦等，讓她感到極大壓力。

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曾因留言而令情緒變得緊繃？

Sophie Gray曾向美國網站Insider透露當時的自己精神變得緊繃，就如旅行時試過因為對機場的人群感到焦慮，而決定改以開車回家，在那38小時的開車時間中，她認真檢視自己的生活，開始意識到過於著重Instagram的留言與沉迷發佈「完美」照片逐漸變成一個「心病」，於是才下定決心改變一切，以最真實的一面面對大家。

即使失去了部份的支持者，但Sophie Gray卻不介意，更認為那是值得的一件事情。(sophiegray@Instagram)

同時也以文字激勵別人去愛自己：「我開始鼓勵我的粉絲們接受自己，而不是告訴他們：『如果努力鍛煉並吃得好，就能感到快樂。』」Sophie Gray同時在Instagram說明自己的心聲，勇於承認自己以往的形象全是構造而成，那時的她並不快樂：「當你點進我的帳戶，你會覺得我是一個愛運動、愛笑，而且生活得很愉快的人，但那一切都不是真的。」

由「完美照」改為充滿瑕疵的照片，失去的是一直以來對她的支持者，不過Sophie Gray卻毫不介意，並表示追蹤者的流失，或是基於自己的素顏照無意間提醒了人們對自己的厭惡與不安感。

Sophie Gray希望充滿瑕疵的照片能夠鼓勵到大家接受自己的不完美。(sophiegray@Instagram)

「完美」或許就是接受自己的不完美

即使她的舉動一下子將她4年來建立的一切推倒，但Sophie Gray表示自己儘管不確定此形式，能否發放讓他人更愛自己的宣言，但從沒有過後悔的念頭：「我的帳戶反映了我的真實。」即使Sophie Gray的帳號沒有以前般受歡迎，但放下虛榮心態過後的她卻為自己的堅持，以及不完美感到自豪，亦指現時所做的事情自己十分喜愛。

對於幸福與美麗，永遠都不要帶着「幸福只是幾步之差」的想法生活，所謂的好並不會因為你開始了鍛煉身體而令自己變得更好，反而是懂得接受自己的不完美就能成為更好的人，即使擁有缺點，但只要心態正確，仍是能夠同樣的快樂，得到幸福。

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（資料來源：Marie Claire UK, Insider）