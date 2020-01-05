2020 Pantone代表色「經典藍」女星穿搭示範　學楊丞琳從材質入手

色彩研究機構Pantone於2019年末，宣佈了經典藍Classic Blue（編號19-4052）為2020年代表色；踏入2020年，未知你又入手了經典藍的時尚單品了沒？

經典藍予人一種平靜療癒的感覺，亦象徵信賴、永恆不朽。

除了帶有深層意義，經典藍屬於無性別、又無季節之分的顏色，浪漫又溫暖的色調更加是一種百搭色調，適合用於平日穿搭之中，也是2020年度不可或缺的一個時尚指標。

說到藍調衣着的佼佼者，又怎能不提英國劍橋公爵夫人凱特（Kate Middleton）？她的衣着亦值得參考：

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不少女星以及外國街頭已經彌漫一鼓經典藍的風潮，還未把經典藍加入日常穿搭的女生，或能先參考一下以下搭配方法。

連身裙

楊丞琳選擇絲綢材質且不規則裙擺的連身裙款，打造出更高貴的感覺。(rainie77@Instagram)

連身裙向來都容易駕馭，也往往是解決穿搭煩惱的好幫手，只要懂得挑選適合的款式，就能提升造型的高級感，同時亦不用苦惱上下身應該如何搭配，實行「一件走天涯」的理念。

如果深怕直身剪裁款式容易營造出過份休閒，甚至濃厚的頹味，可盡量挑選修身剪裁的連身裙款，呈現出腰線更能做到修飾身形的效果。同時，亦可選擇帶細節設計的款式，如蝴蝶結、不規則裙擺、Ruffles（皺褶）等，其精緻感絕對可大為點綴整體造型，也可選擇絲綢、雪紡等材質，打造出高級感。另外，若天氣較冷，甚或擔心造型單調的女生，也可在外加上一件大衣，以增加層次感。

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同色系

馮盈盈採用同色系搭配法。(crystalfyy@Instagram)

同樣地，同色系的搭配方法於時尚界亦流行了一陣子，原因在於既沒單穿連身裙般單一乏味，當兩件或以上的單品搭配一起時卻極為和諧，簡單無需太多複雜的技巧就能完成一個時尚造型，亦帶有延長身形的視覺效果。

若希望將經典藍應用於上班造型中，建議可選擇以絲綢材質上衣或恤衫，配襯同色系的西褲、直腳褲，塑造優雅幹練的風格，亦能帶來平穩的感覺；而如果傾向休閒裝束，則可以經典藍色上衣搭配牛仔褲，也是一個相當合襯的造型，簡單又隨性。

經典藍 x 白色

韓國女星鄭秀妍（Jessica）以經典藍毛衣搭配白色長褲。(jessica.syj@Instagram)

如果以上兩種搭配方法也不合你的口味，或也可從最簡單百搭的白色單品入手。建議可像韓國女星鄭秀妍（Jessica）、倪晨曦一樣以經典藍上衣搭配白色長褲，配上同色調腰帶、畫家帽，輕易就能襯出一份簡潔優雅感。另外，也可選擇以白色上衣配襯經典藍外套與下身褲／裙裝，既能充滿時尚感，同時，經典藍色在白色的襯托下更突出，也可營造清新活力氣息。

衣着以外，手袋也是其中一個低調呈現經典藍的穿搭術：