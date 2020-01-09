【英國王室】梅根2019年時裝巡禮　200萬置裝費打造的王妃穿搭

梅根王妃被選為「十大最會穿衣女性」，她的造型有大牌也有平價，你覺得好看嗎？

今年，梅根王妃再次打敗凱特，名列英國版《Vogue》雜誌評選出的十大最會穿衣女性榜上，她也是榜單中唯一入選的王室成員。《Vogue》的入選理由是：她精簡而合身的穿衣風格是女性們的榜樣，也代表著一個「具有當代思維」的王室。

過去一年裡，爭議不斷的梅根王妃在時尚方面的動作挺多。5 月份生下小王子阿奇後，她先是擔任了英國版《Vogue》的客座編輯，並且在份量頗重的九月刊中撰寫了女權主題的「改變的力量」（Forces for Change）專題。

梅根先是擔任了英國版《Vogue》的客座編輯，並且在份量頗重的九月刊中撰寫了女權主題的「改變的力量」（Forces for Change）專題。（IG@britishvogue）

之後她又與 John Lewis 等幾家著名的百貨公司、時尚品牌 Jigsaw 以及設計師 Misha Nonoo 共同設計打造了一個職業裝膠囊系列，並與一直贊助的慈善機構 Smart Works 合作，以這個膠囊系列為失業的女性提供合適的面試服裝，幫助她們重返職場。

有親民的「國民媳婦」凱特王妃在先，英國民眾們對梅根這位「外來妹」的好感度一直不高。之前大家都在追捧凱特的穿搭，認為穿衣主打知性、溫婉風格的她才是英國王室新一代的時尚典範。大概是因為凱特給人的乖乖女印象過於深刻，身為演員，先天身材較好的梅根嫁進王室後，不僅愛穿大牌，還有些露肩、深V等出位元造型，一下為刻板的王室穿搭注入了活力，但她也因此招了不少黑。

梅根又與 John Lewis 等幾家著名的百貨公司、時尚品牌 Jigsaw 以及設計師 Misha Nonoo 共同設計打造了一個職業裝膠囊系列。（IG@meghanmarkle_official）

1. 2019 年，梅根花了近 200 萬置裝費

根據《每日郵報》刊發的消息，梅根去年花在穿衣打扮上的錢是 21.2 萬英鎊。這個數字已經比 2018 年減少了一半，原因之一是去年的諸多造型中，梅根開始「穿舊衣」，包括懷孕時也穿著不少之前穿過的衣服。

▼▼還是先讓我們來看看，時髦的梅根王妃去年都穿了什麼吧▼▼

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2. 除了大牌，她也穿過許多平價貨

還沒生小王子時，梅根就穿過一件 H&M 的奶油色孕婦裝，搭配 Armani 羊絨大衣和高跟鞋。

還沒生小王子時，梅根就穿過一件 H&M 的奶油色孕婦裝，搭配 Armani 羊絨大衣和高跟鞋。（IG@meghanmarkle_official）

▼▼按圖放大看梅根王妃更多親民穿搭▼▼

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最近她還穿過一件Massimo Dutti的羊毛大衣，雖然價格要3000多元，但也比動輒幾萬的大牌便宜不少。

3. 她示範了很多值得參考的「王室穿搭」

根據時尚搜尋引擎 Lyst 的資料，去年全球對梅根穿衣風格的搜索量相比 2018 年，足足增加了 216%。這不僅體現了梅根強大的時尚影響力，也從側面說明她穿衣打扮對於普通人的可參考性，尤其適合需要正式著裝的職場女性。

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雖然凱特王妃沒有上榜，但英國民眾對她的呼聲卻一浪高過一浪，今年，梅根和凱特兩位英國王妃在穿衣打扮的比拼，依舊會成為吃瓜群眾們的焦點。