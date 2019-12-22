【名牌分真假】調查指6成人故意買假　全球最多人搜A貨品牌是...

全球時裝品牌數之不盡，每個設計都是設計師花盡心思、嘔心瀝血的作品，繼而成為經典，也因為設計是難以衡量，名牌單品的定價往往也遠高於成本，由一萬到幾十萬也有，許多女生為了支持自己喜愛的品牌、設計，會不惜節衣縮食買一個「Dream Bag」。 尊重設計的行為當然支持，但原來假名牌的出現，全因需求量大？

外國組織發現有6成人是故意購買假名牌。（threadsstyling@Instagram）

購入仿製品不是被騙，而是特意？

當品牌紅起來，便會有仿製品的出現，加上網購愈來愈普及方便，消費者更容易購入假貨後難以追究，所以我們便會理所當然地認為是不法之徒想賺取金錢才出現「假貨市場」，然而常說「沒有需求何來供給」，需求大於供給，才能成賣方市場。奢侈品定價往往甚高，不是人人能入手，有些限定款、聯乘系列更是有錢也未必能買到，因而有些人便會轉投假貨市場。

根據，The Fashion Law的報導，經濟合作暨發展組織（OECD）最近便發布有關英國的假貨市場的報告，發現60%的假貨交易是故意購買的，而不是錯失或被騙；65%的交易會透過Instagram等社交媒體出售，並在交易前把商品展示給買家。

年輕一代容易受朋輩影響，而想擁有奢侈品。（lalalalisa_m@Instagram）

對於買假名牌，Global Counterfeiting Industry的Lyn Amine就指，許多消費者會因為用低價買入奢侈品而感到開心，不會理會產品的質素；另外，他們又會因為朋輩影響，而想入手奢侈品，對他們來說是沒有害處，他們不會理會品牌的利益會否受損；《Wall Street Journal》記者Jacob Gallagher也指以波鞋為例，最高級的仿製品是「Replicas」，手工與正品相似，可以欺騙到一般收藏家。

全球最多仿製品的品牌是…

不討論對與錯，的確有不少人為了減輕負擔，但又想變得時尚，而放下觀念，選擇入手假名牌。你認為他們最想找哪一個品牌的的仿製品呢，作為女生一定會猜是Chanel、Hermes，但答案可能令你有些驚喜。在今年10月，《Women's Wear Daily》訪問了網上市場公司SEMrush全球最多人搜尋的「仿製品（fake）」排名，到底哪一個品牌是第一位呢？

按圖查看最多人搜尋的「仿製品（fake）」排名：

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（資料來源：The Fashion Law、Wall Street Journa、Women's Wear Daily）