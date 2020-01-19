日本150cm女生「大地色」穿衣攻略　矮小也能穿出170cm長腿視感

日系穿搭大多以舒適、寬鬆爲主，雖然很多日本女生都很嬌小，但是她們同樣不會排斥鬆鬆垮垮的衣物，只要懂得搭配技巧，不僅可以修飾身形，更能在視覺上營造170cm身高的效果。今年「大地色」甚爲流行，全身以暖色調的「大地色」為主色，給人溫柔明淨之感，打造氣質女孩穿搭零難度！

矮小女孩半身長裙大地色穿搭

個子矮小只能穿短裙？答案絕對是NO！許多人都覺得人矮，再穿長裙只會顯得更矮，所以只會穿短裙來拉長身材比例。事實上，矮小女生也可以穿長裙，款式最好能選擇剪裁乾淨利落、簡約的長裙，圖案越花越顯累贅。

長裙的長度可以選擇剛好露出腳踝上方，裙身則可以選擇稍微修身的樣式，例如是高腰裙就再適合不過。將上衣塞入裙内，加上高腰剪裁，使腰綫提高，從而在視覺上拉長腿部綫條，令身材比列顯得更纖細修長。

參考半身長裙穿搭：身高149cm（圖中模特）

參考半身長裙穿搭：身高152cm（圖中模特）

矮小女孩長褲大地色穿搭

個子嬌小的女生一定要緊記「上窄下寬」的穿衣原則，與穿長裙的原則一樣，可以選擇短版上衣，或者將長上衣塞進褲子内。高腰褲是最佳選擇，能夠拉長身體比例，外搭外套可以選擇較寬鬆的款式，能夠遮住臀部的贅肉。

如果你是下半身較肥胖的女生，可以選擇穿闊腳褲，合身的闊腳褲能夠掩蓋腿部肥肉，緊身褲反而容易暴露「肉腿」缺點。另外顔色方面也可以選擇較深色的褲子，淺色褲子容易膨脹顯胖。

參考半身長褲穿搭：身高150cm（圖中模特）

參考半身長褲穿搭：身高152cm（圖中模特）

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女孩連身裙大地色穿搭

日本女生們平時也喜歡穿俏皮可愛的連衣裙，搭配大耳環和帽子，為整體造型加分，顯得更加清新可愛。秋冬季節，格子連衣裙就十分受日本女生歡迎。連衣裙長度最好選擇能露出腳踝的款式，鞋子可以選擇厚底鞋，增加高度之餘，也不會令連衣裙看上去過分臃腫。若連衣裙有綁繩設計更是「畫龍點睛」，修身設計更能夠顯出曲綫和腰綫，才不會讓連衣裙看上去像「孕婦裝」。

參考連衣裙穿搭：身高149cm（圖中模特）

參考連衣裙穿搭：身高150cm（圖中模特）