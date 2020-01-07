台女生極簡生活　嚴格規定只擁40件衫：重心體驗生活而非一刻物慾

「極簡」這兩字，像是一種份外吸引的魔力，帶給別人一種治癒感；不過購買新衣服對女生們來說，亦同樣是生活中不可或缺的一部份。「極簡」生活，到底有多少人能真正做到？ 台灣YouTuber NanaQ則曾透過影片分享她的膠囊衣櫥以及實行膠囊衣櫥後的好處，同時亦教授大家如何利用同一件單品襯出多個造型。

台灣YouTuber NanaQ是一名崇尚與實行極簡主義的女生。(nanaq521@Instagram)

極簡生活，將重心放回於自身

NanaQ從事產品設計的工作，至於在生活上，她則是一名崇尚與實行極簡主義的女生。21坪的家（約747呎）只有基本傢俱，及養了一頭狗，空間感十足。沒有過多的擺設外，對於生活上多餘事物不會放於心，她曾接受訪問指自己自從實行了極簡生活，時間與空間也變多，同時清楚了解到自己需要什麼而活得更自在，應該是要把重心放在體驗生活之上，而非滿足一刻的物慾。

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NanaQ則曾透過影片分享她的膠囊衣櫥以及實行後的好處。(nanaq521@Instagram)

實行​膠囊衣櫥更方便？

NanaQ更實行了膠囊衣櫥，把自己的衣物規定在40件以下的數目，而且款式是屬於百搭而且不輕易退流行。最大的好處就是能簡化衣櫃以及更了解自己的穿搭風格。

她亦曾於影片中分享過自己的膠囊衣櫥與實行後的改變。先是可以改善自己的消費模式，例如減少購買服裝的次數，亦可將省下來的金錢置入質量比較好的服裝，而非Fast Fashion之上，再者因為價格亦不算便宜的關係，會使自己更加珍惜該服裝，未會因過多衣服的關係把服裝棄於一旁。服裝數目少，也可減省洗衣服與平日挑選服裝的時間。

【按圖觀看】NanaQ的膠囊衣櫥是怎樣的呢？

+ 4 + 3 + 2

同一單品打造10個造型，或成真正穿搭高手？

雖然NanaQ實行膠囊衣櫥，衣物不多，但就如她所說，膠囊衣櫥反而讓她更懂得搭配，她就在YouTube上分享過如何利用同一條半身裙襯出10個造型。女生們，不要再說自己購買新衣服是為了用來搭配不同造型了，真正的穿搭高手反而是像NanaQ一樣能夠重覆穿着同一件單品，卻讓人難以發現呢。

按圖觀看NanaQ以1件單品襯出10個造型的穿搭術：