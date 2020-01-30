何超蓮桃花眼妝唔畫眼線、只靠開架睫毛液？哪胭脂被胡定欣用見底

平價化妝品絕非代表質素差，有時候更能媲美貴婦品牌的出品，絕對是擁有超高的CP值。近日，宋熙年（Sarah）就於其YouTube Channel分享如何利用平價化妝品化出日常妝容，當中更有低於HK$100的化妝品，適合小資女和化妝新手參考。

宋熙年（Sarah）就於其YouTube Channel分享如何利用平價化妝品化出日常妝容。（sarah & jason@YouTube截圖）

宋熙年現時轉戰YouTube界，不時都會與丈夫陳智燊放閃，分享生活點滴。而近日，宋熙年特意購買不同的化妝品，挑戰化出一個完整日常妝容，由妝前護膚、底妝到定妝產品一應俱全。

宋熙年會使用Innisfree green tea seed serum幫助保濕；HK$210／80ml。（sarah & jason@YouTube截圖）

一個完美貼服的妝容，於化妝前最重要的步驟當然是保濕，宋熙年選擇以Innisfree green tea seed serum幫助皮膚進行補水，她更在影片中表示其精華的好用程度令她每天持續使用，於上妝前使用就即時帶來滋潤效果。

底妝產品，宋熙年選擇無印良品（Muji）Cream UV Foundation；HK$100／30g（sarah & jason@YouTube截圖）

粉底方面，她則使用無印良品（Muji）Cream UV Foundation，直言十分抵用（HK$100／30g）。即使塗拭完精華後並沒有使用其他底霜產品，直接使用粉底，並用手指推開亦非常容易，沒有出現卡粉的狀況與滿意它的濕潤度，宋熙年更大讚它的遮瑕度。

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宋熙年化妝小貼士：

宋熙年建議大家如果遇到比較乾的粉底，可以將少量的保濕精華加入於粉底當中，並且在手上先推開，上臉時的效果將會更貼服。

另外，宋熙年也於整個妝容中使用以下化妝品，直言「平、靚、正」：

何超蓮也有於小紅書中介紹過平日常用的化妝品。(laurinda_ho@Instagram)

除宋熙年，不少女星都會在社交平台分享她們的化妝品與化妝技巧，何超蓮就是其中一人。她曾於小紅書中介紹過平日常用的化妝品，同時分享塗眼睫毛的技巧。

當中，何超蓮就分享平日會以Ipsa零瑕修飾遮瑕霜來遮蓋黑眼圈，將啡色、橙紅色和米黃色3個顏色的遮瑕霜混合使用，從而調製出適合自己膚色的色調，一次過修飾遮瑕；另外，她亦愛使用價格比較實惠的Kiss Me持久防水纖長睫毛液，更表示自己不喜歡厚重妝感，由於睫毛本身濃密與擔心眼皮會變窄的關係，只會使用睫毛液，並不會畫眼線。

何超蓮塗眼睫毛小貼士：

胡定欣試過發佈過「見底化妝品」的照片，並形容是「難得的胭脂」。(nwuuu@Instagram)

另外，甚少分享於網上分享化妝或美容貼士的胡定欣，也試過發佈過「見底化妝品」的照片，並形容是「難得的胭脂」。

被胡定欣稱讚的是Benefit的皇牌產品：Dandelion蒲公英胭脂蜜粉，胭脂蜜粉為自然的淡粉紅色，能夠作胭脂使用，亦可用作全臉定妝使用，幫助打造好氣息以及帶來光澤感妝容。同時蜜粉盒隨附柔軟的胭脂掃，不用額外購買胭脂掃之餘，亦方便補妝之用。雖然胡定欣沒有分享她的上妝技巧，或仔細形容其胭脂蜜粉的特點，但「Hit Pan」已是最好的證明。