@cosme唇膏排行榜Top20　日本小資品牌登第一　$106入手水潤度高

如果只能使用一件化妝品，大部份女生都會選擇能夠呈現出好氣息的唇膏。不過，市面上的唇膏款式實在太多，未知應如何選擇，或許能參考一下日本美妝網站@cosme公布的「唇膏排行榜」，看看日本女生認為有哪些唇膏特別好用吧！

點擊觀看「唇膏」排行榜第3位至第20位：

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【第2位】Dior誘惑豐盈水潤唇彩

【第2位】Dior誘惑豐盈水潤唇彩(diormakeup@Instagram)

能夠榮登日本女生最喜愛的唇膏第2位的是Dior誘惑豐盈水潤唇彩，唇彩主要成份為透明質酸粒子，故能夠帶來高效的保濕效用，同時具有豐唇的作用，適合喜歡水潤豐盈的妝效的女生。

而日本女生喜愛它的原因也是基於唇彩的卓著保濕效果而且低刺激性，有日本女生更分享指雖然自己使用的是淡粉紅色，上嘴後的妝效也比較淺色，但當塗拭於唇部過後，頓時改善了唇紋和脫皮問題，變得更柔滑、飽滿。另外，不少女生都會擔心唇彩會過份黏笠，但亦有分享指Dior唇彩並不會發生黏住頭髮的尷尬情況，故大家也無需過份擔心。

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【第1位】OPERA Lip Tint

【第1位】OPERA Lip Tint 1,500円（約HK$106）(OPERA HK@Facebook)

OPERA品牌的唇部產品不時都會登上@cosme各項排行榜，而且更加引發過一陣的搶購潮，足以證明日本女生對品牌的喜愛。是次由日本女生票選出來的人氣第1位是品牌的Lip Tint，唇膏色調雖然設有粉色調、橘色調與紅色調，但當塗拭於唇上後，明顯比較淡色，不過由於唇膏質感傾向水潤，故仍是能夠帶來光澤感與較為自然的紅潤感覺，不少日本女生都於@cosme網站留言大讚使用過後，能夠完全遮蓋唇紋與乾燥問題。

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（資料來源：@cosme）