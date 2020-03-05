巴黎時裝周2020　Chanel網點絲襪回歸　牛油果色秋冬氣質回歸

【巴黎時裝周2020】Chanel秋冬時裝騷於3月3日剛舉行，Karl Lagerfeld（老佛爺）已逝世一年多的時間，創意總監Virginie Viard的作品不但交織了前人的風格，筆下的Chanel正正賦予了簡約、親切以及浪漫主義的印象，也造就了另一時代的Chanel。 最新於巴黎大皇宮發佈的2020秋冬系列也貫徹極簡格調，簡約剪裁配以黑、白兩色，從骨子裡散發出陣陣優雅。

Chanel 2020秋冬系列於巴黎時間3月3日於巴黎大皇宮發佈。（品牌圖片）

Chanel 2020秋冬系列的天橋有別於過去富麗堂皇的場景，反倒也是走清新夢幻的氛圍，多層鑲上黑色邊緣的白色階梯，蜿蜒的設計配合霧面處理的鏡面地板與煙霧效果正正為系列揭開序幕，更與系列作品相輔相成。

Chanel 2020秋冬系列勾勒出女性剛柔並重的形象，同時充滿浪漫主義。（品牌圖片）

不單場景設計與以往帶來不一樣的感覺，服裝方面亦同樣；Chanel 2020秋冬系列的靈感源自於Gabrielle Chanel一匹名為Romantica的馬、法國電影《Les Biches》，以及一張Karl Lagerfeld（老佛爺）身穿條紋西服和馬靴的照片，以自由、輕盈舒服的格調顯現出女性的柔媚風采。

系列作品以黑、白色為主色，經典的Tweed（粗花呢）以外，未見太多女性的裙裝，以長短褲裝為主，簡約剪裁配上不規則波浪形狀、泡泡袖、開衩等細節，並以淡綠色和標誌性粉紅色的飾品，包括猶如拜占庭式寶石風格的首飾作點綴，同時配合Seven-League Boots（騎士靴），沒繁複浮誇的剪裁，勾勒出女性剛柔並重的形象，正如Virginie Viard用上「非常簡單，非常純粹的片刻。無需華麗繁複亦堆積出浪漫主義。拒絕多餘冗飾卻洋溢飽滿情感。」來形容。

整個系列最易令人注意到的，相信是裙款皆以開衩設計為主，而部份長褲裝亦於側面用上鈕釦、啪鈕以營造開衩的效果，當模特兒行走時散發優雅氣息。鞋則主打Seven-League Boots（騎士靴）靴筒較寬身的設計能夠幫助修飾腿部線條，在斯文服飾中營造型格感覺。

Jill Kortleve是Chanel近10年來採用的首位大碼模特兒。（品牌圖片）

行騷模式一改「公式化」習慣？

除此之外，Virginie Viard也於是次的時裝騷加入特別安排，在各方面打破傳統的掣肘，真正傳遞出自由的訊息，如起用荷蘭大碼模特兒Jill Kortleve為Chanel 2020秋冬系列走騷，同時模特兒的出場亦有別以往按先後次序行走，而是由兩至三個模特兒一併走上天橋，更能在行走的過程中交談，不但帶來突破，亦賦予品牌更鮮明重視女性自主的形象。

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職場女生必學：開衩裙配襯小貼士

整個系列中，最能應用於我們日常的穿搭造型之中，相信是開衩設計的半身裙／長褲，簡單配以恤衫、西裝褸等正式感重的服裝，也能增加活潑氣息，同時開衩設計也能於行走之間隨步伐令腿部若隱若現呈現於人前，盡顯小性感的一面；將長身的恤衫當成one-piece穿着時稍稍只將鈕扣鈕至大腿部份，不完全把鈕扣全扣上，形成開衩的效果，同樣能達顯瘦、呈現輕熟女人味的效果。

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具「正式感」的牛油果色登場

日常穿搭中，黑白是不少職場女生的必然之選。今季品牌則展現了淡雅的牛油果綠如何不失莊重，更多添幾分青春，令人眼前一亮。

當然鍾情黑白的你，也可如Chanel 2020秋冬系列一樣以黑、白色調作造型，利用不同材質在視覺上形成對比，如上身服裝為毛冷材質，下身則配襯絲質、薄紗等輕薄材質裙／褲裝，都能跳出沉悶的框架，為造型帶來新意與質感。