【浪漫醫生金師傅】李聖經小顏關鍵：貝蕾帽！百變造型全靠換頂帽

獨具個性的李聖經是模特兒出身，從出演《舉重妖精金福珠》到《浪漫醫生金師傅》，多變的魅力得到許多人的喜愛，私下的穿著和魅力一樣多變，是許多人的時尚穿搭範本。這次搭編特別研究了聖經歐膩的 IG，發現了原來時尚穿搭的小臉關鍵竟然是它「貝蕾帽」，為此整理出了 3 種風格和搭黨分享，若能將風格完美複製就能讓日常穿搭更加閃耀，一起學起來吧！

貝蕾帽穿搭風格 1 ：復古碎花日系感

喜歡復古感的搭黨要好好運用碎花元素的單品，細緻的碎花圖樣能夠帶出氣質的韻味，運用貝蕾帽當作穿搭的亮點，亮色系讓臉部的線條跳出五官更加明亮，另外運用層次的堆疊就能夠打造出迷人的復古碎花日系感。

貝蕾帽穿搭風格 2 ：素色氣質清新風

最不容易出錯的貝蕾帽顏色選擇是黑色及灰色，搭配同樣性質耐看的針織單品，相近色的搭配非常耐看，散發出的清新氣質能夠深深烙印人心，出遊時這樣穿和複雜設計的建築拍照時，也比較能夠凸顯人物的魅力。

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貝蕾帽穿搭風格 3 ：迷人的甜美個性

選擇亮色或有特殊裝飾的貝蕾帽，搭配的單品也須同樣具有特色才行！若是選擇散發華麗感的亮片設計貝蕾帽，上衣就能夠呼應做搭配讓整體造型更加完整，這樣的甜美個性風格就能更加迷人。

Dappei 結語： 看完搭編的介紹，是不是更加迷上聖經歐膩的魅力呢？除了夏天都能派上用場的貝蕾帽，搭黨衣櫃裡一定要擁有的單品，趕緊學會 3 種風格的搭配就能和朋友約好去逛街，擁有一頂專屬的貝蕾帽啦！

▼▼作為時尚指標，李聖經的帽子收藏又何止一種？帽飾是為整體造型畫龍點睛的好工具，一起看看更多她的配搭示範吧！▼▼

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原文：時尚代表「李聖經」私下穿搭的小臉關鍵是貝蕾帽！3 種風格完美複製，讓日常更加閃耀吧！

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