【男士帽款】不想Gel頭的救星！配搭七款帽子「懶癌也能變碧咸」

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帽子已經成為男生出門不可或缺的單品之一，無論是單純造型搭配，或者懶得整理頭髮時，隨手戴上就很方便。帽子基本上沒有太多限制，一年四季都可以用得到，只有少數款式季節性較明確，像是毛帽（冬天）、草帽（夏天），這次我們將為大家介紹幾款適合冬天的帽子款式，各位今年蒐集了哪幾款呢？

文：Amber Chiu（GQ Taiwan）

▼▼按圖放大，看看以下七款男士帽子介紹吧！▼▼

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七款男士帽子介紹：

1.FLAT CAP 鴨舌帽

2.NEWSBOY CAP報童帽

3.TRAPPER HAT 狩獵帽

4.FEDORA HAT紳士帽

5.BEANIE CAP 毛帽

6.BUCKET HAT漁夫帽

7.BASEBALL CAP　棒球帽

▼▼萬人迷碧咸與太太維多利亞的時尚觸覺一向都是無庸置疑的！在他的私下穿搭中，我們不難找到以上款式的帽子▼▼

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：【Style Guide】懶得整理頭髮的救星！「 7 種」適合冬天的帽子款式】

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