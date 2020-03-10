【王妃穿搭】凱特三個「寶石綠造型」豐儉皆備　如何穿得不像樹？

凱特王妃自從進入英國皇室後，便憑藉著高「衣 Q」 成為大眾爭相效仿的對象，最新三套綠色系服裝，充分展現完美的穿搭。

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寶石綠針織上衣 X 闊腳褲 X 小白鞋

深得發亮的寶石綠色彩濃郁，不會太甜美也不會有老氣感，貴為皇室的凱特王妃當然懂得如何透過寶石綠來展現皇室的高級感。但是能夠以寶石綠同時展現休閒風格，這就是凱特王妃背後造型團隊的絕佳穿搭功力。

平價服飾不是凱特王妃第一次這樣穿搭，能夠依舊穿出高級感在於同色系的搭配。近期出席活動所穿的這一套穿搭再次引起熱議。時間是是出席倫敦體育館舉辦的 Sports Aid 活動時，凱特王妃以一件 Mango針織上衣搭配Zara闊腳褲，寶石綠色調看得出來能夠凸顯凱特王妃的白皙膚色，腳尚這雙Marks and Spencer小白鞋也有著綠色的小細節。整體清新脫俗，簡單的服裝透過寶石綠展現王妃的氣質。

愛爾蘭民族綠色印花連身裙

緊接著為期三天的愛爾蘭之行，劍橋公爵威廉王子和劍橋公爵夫人凱特王妃抵達都柏林時，以愛爾蘭的民族色彩——綠色，向該國家致敬。印花洋裝來自Alessandra Rich Rich的2020年春季系列，鋒利肩墊和飾有寶石的鈕扣是來自1980年代的風格靈感。

同樣是深綠色的大衣則是凱特王妃的愛牌之一Catherine Walker大衣。最後再透過公主風格的黑色頭飾點綴，綠色LK Bennett手拿包是必備的同色系點綴單品。鞋款則是Emmy London淺口鞋，耳環來自Asprey London，而威廉王子也巧妙地以深綠色圓點領帶搭配凱特王妃的綠色系穿搭。

低調寶石光澤禮服

接著在愛爾蘭參訪中的晚間派對，於愛爾蘭最大啤酒家族Guinness的Storehouse 中的Gravity Bar上， 凱特王妃將寶石綠的復古穿搭發揮到極致。這件閃碩著低調寶石光澤的墊肩禮服，來自品牌 The Vampire's Wife的Falconetti Emerald Metallic Silk連衣裙（約為1595英鎊）。

這件禮服閃爍低調的光澤來自品牌慣用的亮面絲綢製成，上半身是合身緊身胸衣輪廓，配上復古的大墊肩，半透明四分之三的袖口繡有荷葉邊，裙擺也有荷葉邊裝飾。 The Vampire's Wife是由前模特蘇茜凱夫Susie Cave創立，以她的音樂家丈夫未完成的小說命名。2014年創立以來，一系列復古風格的連衣裙有著七十年代嬉皮風格，立刻迅速崛起成為名流最愛品牌。

同色系的高跟鞋則是來自Manolo Blahnik 的BB深綠色天鵝絨經典款式，為Manolo Blahnik 經典的尖頭設計和4英寸的細高跟，手拿包則是來自品牌Wilbur & Gussie的Charlie Gold Glitter Classic Clutch，以淺金色巧妙地呼應著寶石綠洋裝的穿搭。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：凱特王妃最新三套「寶石綠」穿搭，如何以綠色系穿出正式和休閒的時髦高級感】