2020春夏手袋　Dior、BV帶起奶粉袋潮　Celine金屬釦袋2萬最吸引

又到轉季的時份，計劃購買新裝之餘，也能入手一個新手袋，以配合不同風格的造型。要是你具有「選擇困難症」，不如參考一下2020年春夏流行元素，以購入心儀的手袋款式。

2020年春夏著重尼龍、藤織等材質的手袋款式，雖然傾向帶來夏日感，但始終容易弄髒，而且不易打理，許多時候就只能用一季就把它棄於一旁了。那麼，不如選擇較為傳統的皮質？只要從外型、設計的細節位入手，就將會更耐用了。

水桶袋

水桶袋無論是搭配優雅的女性化造型，還是休閒服裝都非常適合。(loewe@Instagram)

如果你期望擁有一個襟興而實用的手袋款式，水桶袋或可成為你的選擇之一。今個春夏，Louis Vuitton、Celine、Loewe、Fendi推出的水桶款式分為索繩與立體挺身的設計。立體挺身的設計能夠提升質感；而索繩設計則傾向休閒，無論是搭配優雅的女性化造型，還是牛仔褲等休閒風服裝亦非常適合，能應用於不同場合。

而其中，就以Loewe Balloon Bag最具話題性，以氣球作為設計靈感，匯集小牛皮與napa 軟牛皮製成，不但堅韌挺身，亮滑的皮質更能提升高級感，同樣適合用來配襯不同的服裝造型。

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XXL手袋

今個春夏流行XXL尺寸的手袋，適合鍾情於大手袋的女生。(GettyImages)

每個人對於手袋款式有不同的喜好與執著，有女生傾向精緻的小手袋，而有女生則愛好有更多空間的大型手袋。要是你正是鍾情於大手袋的女生，今個春夏的流行元素就非常適合你了！Bottega Veneta、Marni等品牌均有推出XXL尺寸的手袋，比平日的大型手袋款式更大、可放置更多的物件，尤其適合新手媽媽、喜歡大容量手袋的女生使用，既方便又時尚。

不過，如果你認為於平日外出時使用XXL手袋過份誇張，建議可選擇Dior Book Tote，雖然是2018年春夏款，但今季的Book Tote則設有千鳥格和刺繡的新款式，仍是值得入手。

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金屬環釦

今個春夏流行一些袋身具有金屬環釦設計的款式。(GettyImages)

要是不從手袋的外形入手，大可留意一下今個春夏同樣流行一些袋身具有金屬環釦設計的款式，例如Saint Laurent、Celine、Gucci 2020年春夏的手袋款式也是傾向簡約為主，方方正正的袋形以及素色，配合品牌Logo金屬環釦作點綴，低調奢華的設計減少因時間而厭膩的機會，而且更帶有一份復古感，搭配復古服裝更能統一造型感，營造時尚氣息。