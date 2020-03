時裝周2020　Chanel、Celine、Gucci　哪秋冬重磅手袋誓必成話題

【時裝周2020】繼Chanel圓滿舉行時裝騷及巴黎時裝周踏入尾聲,代表大部份品牌的2020年秋冬作品亦已經亮相於大家眼前。比起服裝上的設計,也許女生們更關注的是手袋的新趨勢,尤其是近年極受女生歡迎的品牌。

Chanel:以精緻細節再增高貴感

Chanel 2020年秋冬系列手袋以精緻細節再增高貴感。(品牌圖片)

Chanel 2020年秋冬系列手袋以小巧尺寸為主,主打精緻細節而且從材質上帶來變化。就如在純色的手袋中加入金屬裝飾與寶石等元素,亦設有水桶袋款、箱子款,以及Clutch,Clutch款為餃子形狀,配以黑色絲絨與金屬飾邊讓手袋變得更亮眼與奢華。經典款式Flap Bag亦加入了桃紅色與拼色設計,同時設有毛毛材質,少女味十足。

Gucci:將經典以另一感覺重現

Gucci將經典Jackie Bag重新演繹。(gucci@Instagram)

自從Alessandro Michele於2015年接任品牌創意總監一職,每每舉辦時裝騷的新意都會引來一眾話題,教人期待。2020秋冬系列時裝騷亦同樣,先是捨棄邀請卡改以Whatsapp語音邀請嘉賓的方式已能於騷前成為焦點;宛如一個巨型的旋轉木馬的騷場亦同樣,以「無可重復的儀式」(An Unprepeatable Ritual)為主題,有別於一般的天橋,而模特兒則像被觀察的懷舊洋娃娃。

2020秋冬的手袋款式也走復古的路線,主要將過往的經典設計重新演繹,就如為Jackie Bag加入粉紅、粉藍、粉紫等Pastel Color與推出Mini Size,粉色帶來新鮮感也令款式變得更年輕活力。另外,1955 Horsebit系列亦釋出了全新的水桶袋設計,皮製揹帶與勾嵌式金屬扣的設計傾向時尚,配以純黑色和monogram印花的設計則能帶來一份復古奢華的格調。

Celine:圓桶盒外形嶄新

Celine 2020年秋冬手袋款式亦見啡色調與蠎蛇皮的設計。(GettyImages)

Hedi Slimane於2020秋冬系列繼續大玩復古與摩登之風格,將70年代法式情懷呈現於大家眼前,同時亦為此注入了新元素。2020秋冬的設計傾向大地色調為主,平實奢華的黑色以外,亦見啡色調與蠎蛇皮、梯形的手袋款式;另外,也為Triomphe系列迎來新成員,加入圓桶盒形的設計款式,嶄新圓滑的輪廓外形配合皮革壓紋與小牛皮、蛇皮、藤織等不同材質,不失實用性,同時又教人散發出古典氣息。

Bottega Veneta:長流蘇成新季焦點

Bottega Veneta為手袋加入長流蘇設計。(GettyImages)

自Daniel Lee入主Bottega Veneta後,就帶領品牌打入年輕市場,為品牌重新洗牌。去年,他更一併拿下2019年英國時尚獎頒獎典禮上奪得年度品牌(Brand of the Year)、年度設計師(Designer of the Year)、英國年度女裝設計師(British Designer of the Year Womenswear)、年度配件設計師(Accessories Designer of the Year)四項大獎,風頭一時無兩。



不少行內人今季都特別期待Daniel Lee到底可以將BV這個經典品牌「再度再度再度」起死回生,皆因之前所推出的大部份手袋款式均成為時尚界的IT Bags。一貫品牌傳統,不可不缺的Intrecciato編織技術應用於Pouch當中,但同時加入了螢光色與超長流蘇設計的袋款,配合簡約服飾點綴造型,秋季推出必成亮點。