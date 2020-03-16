再見媽媽又再見｜40歲金泰希凍齡有術　劇內穿搭減齡兼零師奶味？

韓劇《再見媽媽又再見》為金泰希闊別5年的作品，將於今個月尾踏入40之齡、同時育有兩女的金泰希，因凍齡的外貌而引起討論。不過，劇中的衣着亦是成功減齡的因素之一。

將踏入40歲的金泰希，闊別5年過後演藝圈過後，出演韓劇《再見媽媽又再見》。(《再見媽媽又再見》劇照）

金泰希於韓劇《再見媽媽又再見》中與李奎炯合作飾演夫妻，內容講述車瑜理（金泰希飾）誕下女兒後便去世，於是成為鬼魂陪伴在女兒身邊5年，後來卻因一次機緣下得到化身為人的機會，要在49天內找回母親及妻子身份，就能真正做回人。

峰迴路轉的劇情，加上為金泰希首套回歸戲劇圈的作品，在未開播前已獲熱烈的反應。劇集播出後，金泰希更加成為討論對象，平日保養得宜的習慣值得參考之外，劇中的減齡打扮亦同時具參考性。

【按圖看】比起從前的金泰希，39+1更見年輕感？

圓領毛衣／荷葉領

荷葉領設計既簡約又不會過於單調。(《再見媽媽又再見》劇照）

雖然V領服裝能夠展現鎖骨與頸部線條，帶來顯瘦效果，不過比起圓領剪裁，卻沒太大的減齡效果，尤其是素色的圓領毛衣。圓領毛衣較為百搭，能夠搭配不同單品，圓領的設計亦增添浪漫活潑的氣息；加上，金泰希於劇中經常選擇寬鬆的版型，帶來一份率性與親切感。

另外，也可選擇荷葉領上衣，盡可能挑選簡潔的款式，透過荷葉邊細節點綴視覺效果，簡約又不失俐落，輕鬆就能穿出俏皮的感覺，瞬間打造減齡效果。

柔和色調

柔和色調能營造溫柔感，感受親切可人。（《再見媽媽又再見》劇照）

想要減齡，不一定要透過服裝剪裁入手。金泰希就於劇中選擇一系列的柔和色調服裝，營造鬼媽媽的溫柔感。同樣是素色簡潔利落的設計，不過她卻會透過不同色調的單品營造層次感與強調色彩搭配，例如在白色上衣外搭配淺藍色、蜜桃色、大地色調的外衣，予人大方舒服的感覺，同時更為少女感。

丸子頭

丸子頭一向具減齡之效果。(《再見媽媽又再見》劇照）

金泰希在劇中不時也有編髮的習慣，而丸子頭就是其中之一。丸子頭一向具減齡之效果，更有助修飾臉形。先將頭髮束成馬尾，然後向其中一個方向扭轉成髮髻，並用上橡筋固定即可完成；不過，需輕輕拉鬆髮絲，令丸子頭變得富空氣感，蓬鬆又隨意的感覺比起結實髮髻來得自然可愛；而髮髻的高度可隨自己喜好而定，但愈高就愈能營造年輕感，同時意外地帶來增高的視覺效果，加上束法簡易，非常適合一眾女生作日常造型。

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