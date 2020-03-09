手機隱藏性格？iPhone有虛榮心、Android內向　哪用戶較易出pool

對於手機，iPhone與Android各有各的支持者；但原來選擇手機也可暗藏不同個性？甚至有調查更指iPhone用家的戀愛路途會比Android用家來得更順暢、更討人喜歡？

iPhone與Android，你又是哪一方的支持者？（《比悲傷更悲傷的故事》劇照）

想要認識一個人的性格，大可從對方的星座、平日的行為習慣入手，更可參考不同研究、心理學家的說法。曾有不同的無線網絡供應商與零售商就作出了調查，探討iPhone與Android用家的性格有何分別之處。

比起Android用家，iPhone用家則比較存在一份虛榮心。（《逃避雖然可恥但有用》劇照）

iPhone與Android用家性格各有各好？

英國無線網絡供應商TalkTalk Mobile曾針對2000名客戶進行調查，發現Android用家傾向有禮貌、具創造力，雖然性格較為內向，但不難發現他們叛逆的一面；而iPhone用家則比較存在一份虛榮心，渴望得到他人認同，不過做事方面則喜歡遵循規則，不會主動作出挑戰或踩界的事情。

而美國網上零售商Slickdeals則曾就1000名iPhone用家與1000名Android用家進行調查，了解他們的消費習慣與社交狀況。就消費行為而言，由於iPhone用家比較在意別人對自己的想法，於是喜歡購買服裝與化妝品，以建立更好的自我形象，每月平均花費83美元（約HK$645）於消費服裝與化妝品方面；相反，Android用家則較為節儉，喜歡透過折扣時才入手商品，同時擁有儲蓄的習慣。

iPhone用家的戀愛路途會比Android用家來得更順暢。(john_tuesday／unsplash)

iPhone用家更擅於交際

對於社交習慣，參與調查的iPhone用家平均表示自己有5個非常親密的朋友；而Android用家則平均只有3個，說明iPhone用家的人緣比Android用家更好，而且更喜歡相約朋友一同觀看恐怖電影和浪漫愛情電影，甚為滿足現時的生活，是一個不折不扣的開心果。

或許，也是基於iPhone用家的性格更為樂觀以及善於交際的關係，有調查也指出iPhone用家在尋找戀愛對象時比較佔優勢。

調查指出手機品牌會影響第一印象。（《我的大叔》劇照）

手機影響第一印象，較多人喜歡的約會對象是...

美國買賣網Decluttr曾訪問了約1500名單身人士，了解他們對約會對象使用手機品牌的看法。約有70%受訪者表示，如果可以選擇的話，更樂意與擁有iPhone的人士約會，主要認為iPhone用家感覺更浪漫、上等、整潔；而Android用家則讓人存在生活亂七八糟的感覺，故在一群受訪者當中，只有65% iPhone用家願意和Android用家展開第一次約會。

同樣地，調查發現人們均認為對方所使用的手機品牌會影響第一次約會的印象，而且較為喜歡與自己擁有相同品牌手機的人約會，就如亦只有53% Android用家表示願意iPhone用家約會。

雖然調查結果指iPhone用家較能吸引異性，但尋找戀愛對象還是要靠二人之間的相處溝通。（《請融化我》劇照）

熒幕具裂痕與否，也能影響印象

手機品牌能影響印象以外，調查結果更指出手機的熒幕也絕對是成就加減印象分的關鍵之一。就如有三分之一以上的男性受訪者均會認為手機熒幕具裂痕的女生在經濟環境較差、不慎於理財，因此對她們的好感度也會較低。然而，對於女性來說，熒幕有否破裂、保養程度並沒太大的關係，相反她們更在意的是對方的手機型號新舊與否，過於老舊的手機型號會感到反感。

雖然調查結果指iPhone用家較能吸引異性，而且手機的新舊程度也會影響第一印象，但尋找戀愛對象還是要靠二人之間的相處溝通，別要因手機品牌而讓自己失去一個有機會是終身對象的人。

（資料來源：獨立報, My Broken Phone, 紐約郵報）