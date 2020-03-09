【顯高穿搭】腿型不理想？　4款褲型拉長比例：O 型腿適合直筒褲

關於「穿搭」這個學問，可以談論的面向實在是太多了！ 最近，編輯發現一件對的褲子，對整體的比例來說，真的超級重要！想要讓自己看起來有 3+7 的完美身材，必須先確定腿型，再投以挑選自己適合的褲子。以下將女性朋友常見的 4 的腿型來做分析，並推薦適合穿的褲型款式，讓大家都有機會成為長腿歐膩！

【蘿蔔腿】

救星：喇叭褲

身為胖小腿一族的編輯，真心體會小腿粗壯的困擾，不僅無法穿上營造好比例的短褲、短裙，有時候臨時需要捲起褲管還會「超緊繃」，好像怎樣都很難打造出長腿的效果。

所幸，最近回歸時尚圈的喇叭褲，就是拯救蘿蔔腿女孩的好幫手。由於大腿部份為合身剪裁，膝蓋以下直接以加寬的方式設計，完全顯露出「細大腿」的優勢、遮住「胖小腿」的劣勢。而且，選擇高腰設計的款式視覺感會更好，看起來立刻高 10 公分。

【O 型腿】

救星：直筒褲

O 型腿最困擾的地方，在於小腿的腿部線條總是有個「空洞」，不管穿裙子、褲子，明顯的一個大 O，便顯得有些美中不足。

這時，就要避免穿太貼身、太緊的褲子，寬鬆的直筒褲就成了最安全的選擇！例如男朋友褲這類比較堅挺的材質，直接掩蓋了不完美的腿型；或是帶點彈性的縮口褲，露出一小截腳踝，提升層次感，整體看起來比例就會更好。

+ 4 + 3 + 2

【X 型腿】

救星：寬褲

X 型腿因為大腿、小腿的內側都沒辦法併攏，所以便會顯得腿部線條很寬，像緊身褲、短褲、短裙等，都不是很適合用來穿搭。

寬褲的出現，完全就是拯救了 X 型腿的女孩們，具有超強的視覺修飾感！有些人擔心寬褲看起來會顯胖，比較不習慣寬寬大大的率性感。如果有這樣的疑慮，選擇短版上衣配上高腰的寬褲就能解決這個問題，營造出「九頭身」的好比例。

+ 3 + 2

【寬大腿】

救星：短褲

大腿、下半身較寬，根本就是多數辦公室 OL 的心聲！由於長時間坐著，如果平常沒有運動的習慣，就對導致臀部到大腿的部分看起來都「肉肉的」，即便穿上修身的牛仔緊身褲小腿看起來很瘦，大腿的部分還是很容易顯胖。

那麼，就挑選最能彰顯優勢的短褲吧！尤其那種越高腰、褲管越寬的短褲效果最好，能凸顯出纖細的小腿。想要多一點變化的話，可以繫上皮帶提高穿搭層次感，或是選擇西裝、套裝類型短褲穿搭，看起來就會女人味十足。

終於知道一件對的褲子，對我們來說有多重要了吧！既然無法像明星一樣，全身上下都是那麼地完美無瑕，至少要了解自己的身型、找出適合自己款式的衣服來修飾身材缺點，才能算是有自我風格的都會女性！

【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】