【機場特警】蔡思貝懶理出道劣評仍勇往直前　因水瓶座進擊性格？

蔡思貝(Sisley)為拍攝劇集《機場特警》特意為角色增重10磅,同時積極操肌變得更大隻,帶來討論話題;不過,她於初出道時期的演出,卻獲得劣評,直至2017年憑《踩過界》趙正妹(癲姐)一角奪下了2017「最受歡迎電視女角色」獎項。 演藝路上,由劣評如潮到備受認同,全因蔡思貝勇於創新冒險、追求自我的水瓶座性格?

由劣評如潮到備受認同,全因蔡思貝勇於創新冒險、追求自我的水瓶座性格?(sisleychoi@Instagram)

人人都愛參考星座運勢,亦會參考自己與朋友的星座個性。台灣西洋占星學專家唐綺陽亦時常在其YouTube Channel分享有關星座的小知識,而根據她的說法,水瓶座則希望散發自己獨有的魅力來吸引別人、愛面子,「當他們做怪事時從沒半點罪惡感,展現一副『我就是這麼獨特』的姿態。」比較具有個人想法,忠於自己信念。

然而,從蔡思貝一路走來的路程上,亦抱有如此的特質,那怕負面新聞再多,都難以受外界而影響自己想做的事。蔡思貝為2013年度香港小姐競選亞軍,因短髮造型與其外貌與網紅達哥相似,人人都愛把他們混為一談,更稱她為「蔡思達」。面對這樣的稱呼,蔡思貝則於一次訪問中道:「其實話似,係冇問題」「我覺得有啲唔尊重,That's not my name,我媽媽改名叫我做蔡思貝,就一世都係蔡思貝,而唔係其他名。」沒有低頭,反而勇敢直言自己的感覺,那便是蔡思貝的性格。

按圖觀看《機場特警》劇照:

出道時期,有幸以新人姿態參與劇集演出,2015年成為劇集《衝線》的女主角,不過卻被觀眾批評其幼嫩演技與吵耳聲音;同年,更被揭發以虛假學歷和入學日期領取畢業證書,令其形象再度下滑。不過,是次蔡思貝則選擇沉默做好自己,終在2017年於《踩過界》當中扮醜飾演趙正妹(癲姐)而得到「最受歡迎電視女角色」,蔡思貝於發表感受時則表示:「多謝趙正妹嘅出現,令我自己有少少鍾意番自己多啲,又令大家鍾意咗我多啲。」

除增磅增肌拍攝《機場特警》,亦於拍攝過程中因氣槍走火而險失聰;同時拍攝壓力令免疫系統降低,右眼需要接受小手術。比起外界的批評,蔡思貝更重視自己的演出,不顧一切、瞓身拍攝就是她的原則。

也許,水瓶座的特質本應如此,即使面對再多的負評,都堅持自己。圈中除了蔡思貝外,還有哪些水瓶座女星?

黃心穎

黃心穎因「安心事件」而損失了許多工作機會。(jacquelinebwong@Instagram)

同樣由香港小姐出身的黃心穎,出道以來,參與戲劇演出以外,還涉及主持、歌唱作品,雖然未有榮獲有關女角色的獎項,但演出機會不斷,為當家花旦之一。直至於2019年,她背馬國明,與許志安被拍攝到發生愛撫和接吻等親密行為而自毀星途,本身已拍攝完畢的《法證先鋒IV》其戲份亦被全抽起,由湯洛雯取代並重新拍攝。

「安心事件」讓黃心穎的名聲大跌,避走美國8個月的黃心穎,後來回港時卻於訪問中道:「都好努力咁生活,雖然我聽到外界有好多猜測,只不過我都係好努力咁生活,I made a mistake, and I'm trying really hard to live with it, to learn from it.(我做錯了,我努力嘗試去接受自己和從中學習)但同時我都覺得我要move on,向前行向前望。」然而,屢受抨擊的她仍似乎未有影響其心情,依然樂於做一些讓自己快樂的事。

莊思明

網民不滿莊思明面對事情的解決方法。 (lisa_chng@Instagram)

莊思明在戲劇方面還沒太多的代表作,比起演藝工作,更多人熟悉的是她的姐姐是莊思敏、與楊明的戀情發展,故仍未有過多的劣評出現於她身上,直至去年12月因楊明經營的燉湯店惹來食客不滿價格過於昂貴,莊思明卻以不禮貌的態度回應該名食客,引來網民不滿她的解決方法。

今年1月亦因乘坐國泰航空時,向空中服務員借筆填寫入境表,卻屢遭無視一事,在社交平台發表了千字文來批評國泰航空的服務,以及一度公開了該航班的空中服務員名單,被網民質疑莊思明洩露他人私隱。莊思明反指自己已詢問過律師,由於沒公開個人資料故此並沒有犯法;亦表示:「我不會影響我朋友,有咩事我一個人負責,要怪就怪我一個人!多謝你嘅體諒!」對網民的批評,莊思明卻一一無視。

以上女星面對批評均選擇沉默,不被網民的說話所影響,堅持做自己認為對的事。在外界看來,忠於自己,堅持己見或許是一件難得的事;不過,在此同時,我們於生活上也應多接納他人的意見,以便取得平衡。有時候,堅持自我與固執,只是一線之差。