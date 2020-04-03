新型冠狀病毒肺炎COVID-19肆虐，留在家中清理舊物以消磨時間就最好不過。 蔡卓妍（阿Sa）與梁詠琪（Gigi）近日分別收到家人與朋友為她們整理的童年照，舊照裡的她們樣子卻沒太大轉變，只見一份青澀味，印證「由細靚到大」。

蔡卓妍（阿Sa）

蔡卓妍（阿Sa）在14天家居隔離期間，分享小學時期的照片。(choisaaaa@Instagram)

正在家中接受14天家居隔離的蔡卓妍（阿Sa），除了畫畫、與愛貓玩樂，亦與爸爸一同執屋，期間更發現到自己小學五年班的照片，實行尋找小學同學計劃。面對小時候的其中一個造型，阿Sa更笑指自己當時的搭配方法：「#第三張我條頭巾乜事😅」、「#仲要襯呢對耳環」、「#我相信嗰時嘅我一定係覺得好睇嘅」。

蔡卓妍（阿Sa）的童年照＝＝＞

保養秘訣：在家也塗防曬

雖然阿Sa自嘲當時自己的時裝觸角，但對比現在的模樣，從外貌上彷佛看不見歲月的痕跡。37歲的阿Sa仍然散發少女活力氣質，也許是全靠她的愛美程度，閱讀愛情小說保持年輕心態之餘，更創立了自家護膚品牌。

皮膚偏乾和有雀斑的她，認為保濕產品和防曬是護膚程序最重要的一環，不但在家也會塗上防曬，一星期最少也會敷2至3次面膜；曾於一次訪問中，阿Sa透露許多時候亦會於拍攝的前一晚為皮膚進行一舉兩得的急救法：她會選用一些可以敷整晚的Mask，爭取多些睡眠時間。

【按圖看】37歲的蔡卓妍（阿Sa）仍充滿少女味：

梁詠琪（Gigi）

梁詠琪（Gigi）在Instagram分享她10多歲時的長直髮造型照。(gigileungwingkei@Instagram)

梁詠琪（Gigi）在社分平台分享了朋友為她整理的十多歲時的舊照，照片中的她留有一頭黑色長直髮，帶清純氣息。梁詠琪更指從前的自己喜愛留長頭髮卻懶得花時間打理，直至18歲初嘗短髮後便自然愛上。

梁詠琪（Gigi）的童年照＝＝＞

保養秘訣：做足卸妝、敷面膜前先塗上眼霜

長髮造型的梁詠琪與現時的短髮形象有着明顯的對比，即使現時已育有女兒，但依舊保養得宜。她保持凍齡的方式，莫過於是徹底清潔皮膚，每每回到家中都會盡快卸妝潔臉，即使當天只是塗上防曬，亦會做足卸妝的步驟，完全不會偷懶。

另外，適當減壓也是維持好氣色的關鍵所在；泡澡促進血液循環以外，梁詠琪更會於敷面膜前先塗上眼霜，及後戴上蒸氣眼罩，實行一次過改善皮膚問題，同時讓眼睛得到放鬆。

【按圖看】44歲的梁詠琪（Gigi）：

除了蔡卓妍（阿Sa）和梁詠琪（Gigi），更多女星亦曾分享過她們的成長照，你又認得她們嗎＝＝＞

+ 35 + 34 + 33

張栢芝

張栢芝是公認的圈中美女，現時都會在小紅書分享美妝技巧。（張栢芝工作室微博）

39歲張栢芝由出道開始，已經因精緻五官輪廓而引人注目，是公認的圈中美女。出道22年，縱然經過時間的洗禮，張栢芝的外貌仍沒大變，只是減走了當年的Baby Fat，更見一份成熟美。

保養秘訣：氣墊粉底取代全妝

張栢芝近年亦不時會在小紅書分享美妝技巧，她曾表示維持美肌的方法便是一切從簡，工作以外的時間只會化上淡妝，例如使用氣墊粉底、綁馬尾以增加好氣色。食物方面需均衡飲食，多吃烚菜、少吃肉，當體重達到自己滿意的數字時，亦要適時獎勵自己，吃一些喜歡的食物，千萬別苦了自己。

【按圖看】張栢芝的進化史：

+ 6 + 5 + 4

麥明詩

「十優港姐」麥明詩不時都會分享她的成長照；對比現在，你又認到她嗎？(louisa_mak@Instagram)

現年28歲的「十優港姐」麥明詩亦曾過分享她過往成長時期的照片，得到網民的讚賞；曾於接受訪問時指自己於參選香港小姐過後，才學懂化妝與關注儀容，於是勤於保養皮膚，讓自己看起來更美麗。

保養秘訣：不迷信大品牌 保濕預防乾紋

麥明詩特別重視保濕，認為只要皮膚充分水份便能預防乾紋和敏感問題。另外，精明消費也是她其中一個保養態度，護膚品不一定要出自專櫃品牌，認為產品的CP值以及功效才是更要的因素，故她於一次訪問中表示選擇護膚品前，都會參考有公信力的報告，理性地去選擇適合自己的產品，比起花費太多於護膚品上，她寧可把金錢節省下來，儲錢買樓更為實際。

【按圖看】麥明詩的進化史：