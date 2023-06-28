蕭敬騰向女友求婚成功！情定經理人林有慧　節目間接認愛相伴16年

蕭敬騰向女友求婚，情定經理人林有慧。蕭敬騰昨日（27日）在社交平台上宣布向經理人兼女友林有慧（Summer）求婚成功：「現在，我擁有了愛情 一個真正完整的愛情，很開心我的人生走到了這個階段，希望得到你們的祝福」。蕭敬騰與林有慧相識相愛16年，他曾在節目中間接認愛，這段戀情終於修成正果，相信不少粉絲都會祝福他們！



蕭敬騰求婚成功情定經理人林有慧！（jam_hsiao0330＠IG）

大家好我是蕭敬騰，今天想跟大家分享我的喜悅分享給我愛的人及愛我的人，我知道這很突然，但我想讓大家知道我很幸福，我真的很幸福，我有音樂，我有籃球，我有好友，我有愛我的家人，我有支持我的你們 ，我擁有了好多好多！現在，我擁有了愛情 一個真正完整的愛情，很開心我的人生走到了這個階段，希望得到你們的祝福，我也祝福你們找到真正屬於你們的幸福。 今天2023/6/27，是Summer林有慧的生日，祝福 @summer_lin_627生日快樂，永遠平安健康開心，她是陪伴我出道16年我最信任的工作夥伴。昨日2023/6/26，我向林有慧正式求婚，也如願的聽到最重要的那三個字。是的，我正式告別了單身，我會好好珍惜她、好好愛她，我會將我的喜悅換做成我的作品，我會珍惜上天給我的一切好與壞。 蕭敬騰

蕭敬騰自出道以來對感情一向抱低調態度，但近日的行為卻間接認愛。(jam_hsiao0330@Instagram)

蕭敬騰自出道以來對感情一向抱低調態度，只承認過曾交往過一個比她大4年的女朋友，而對於與年長13年的經理人林有慧（Summer）盛傳多年的緋聞，卻從沒公開承認過，只是曾在訪問中以「我很喜歡她」來形容雙方的關係。今次宣布求婚成功，這段姊弟戀終修正果，不少粉絲都紛紛送上祝福。

於節目間接認愛，大談結婚生子話題：要看她想不想要

《花花萬物》由徐熙娣（小S）與蔡康永主持，曾經邀請蕭敬騰作嘉賓。席上，蕭敬騰卻被問到女朋友是否經理人的話題，他沒有否認之餘也用上「她對我很好，她是讓我想要......」回答問題。

蕭敬騰用上63個愛心符號回應Summer的祝福。(jam_hsiao0330@Instagram截圖)

用上63個愛心符號回應一句生日祝福

除了表示希望這件事是有一天由他主動想要告訴大家。當被小S追問結婚生子的問題，蕭敬騰也回答：「要看她想不想要！」雖然沒有直接承認對方是自己的另一半，但言談間卻散發了濃厚的愛意。加上，於3月30日蕭敬騰33歲當天，Summer就在蕭敬騰的社交平台上留言祝他生日快樂，而蕭敬騰亦以63個愛心符號回覆，仿佛讓二人的愛情浮上面。

2007年，蕭敬騰因參加第一屆《超級星光大道》的踢館單元而為人熟悉，出道13年，Summer就一直在他的身邊，把他從「省話一哥」變成充滿自信的藝人，亦陪伴蕭敬騰走過每一個高潮起跌。

Summer表示首次看到蕭敬騰真人與電視上的感覺並不相同。(chinafunsummer@Instagram)

雙方對彼此的第一印象：與想像大不同？

或許命中注定了一切，當時剛創業的Summer卻被蕭敬騰的特質所吸引，希望與他簽約；縱然沒太大的資源，蕭敬騰仍是選擇相信她，亦曾在接受訪問時表示對她的說話充滿信心：「感覺吧！我看人是憑直覺，我相信我自己覺得好的人，就是好人。」

蕭敬騰用上「好人」來形容對方，而Summer就於一次訪問中表示首次看到蕭敬騰真人與電視上的感覺並不相同：「他講話極其小聲、又慢又少，然後很纖細很白。」認為這樣的蕭敬騰能夠作出很多的挑戰。

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放任蕭敬騰，讓他舒服自在做自己

蕭敬騰剛出道的時候，沒甚麼自信；一次完成表演時，他看到場外的記者與粉絲也會感到驚恐，於是透過電話向Summer求救。甚至於出道幾個年頭的時候，不但於面對媒體時仍是沉默寡言，也會因沒有物欲的關係不想工作，即管有多高的代言費也沒有興趣。

不過，Summer卻沒因此而怪責於他，亦沒有為他訂立一個嚴謹遵守的規定，反而是放手讓蕭敬騰做自己，從中調整：「我會一點一點去Push（推動）他，讓他做更多嘗試，然後彼此磨合，他適合做的事儘管做，不適合的我們就藏起來，穿怎麼樣的衣服最好看，哪一邊臉比較上相⋯⋯這些都不是一開始簽下來時就知道的，而是靠時間觀察與累積默契。」

蕭敬騰曾坦言，自己很難找到信任的人。(jam_hsiao0330@Instagram)

逐漸改變：找到信任的人更是困難

蕭敬騰開始變得對工作更有熱誠，而且更為獨當一面。曾經在一次與愛狗一起接受訪問時，他解釋喜歡寵物的原因是基於跟動物相處很簡單，那份單純簡單的情感是最真摰、不能騙人；反觀這種情感很難在人身上找到：「尤其我的身分，要找到信任的人更是困難。」

不過，蕭敬騰卻對Summer信任萬分，將全數收入交給對方管理，從不過問。更曾在訪問中來形容與對方的關係：「不僅是工作夥伴，更像家人、朋友，再多一點點感覺。」也許，不輕易相信別人的蕭敬騰已經找到那位值得他相信的人：「我就只有信任兩個字。」蕭敬騰道。一同走過13個年頭，但願他們日後的關係不僅如此，能夠成為雙方永遠的夥伴。