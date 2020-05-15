Dior｜「Lady Dior」稱霸時裝界20年憑15個特質　名稱源由戴妃？

說起迪奧（Dior）這品牌，腦中第一時間會浮現什麼？馬鞍袋、感覺穿上就能達到豐胸細腰修飾的完美外套？還是創意總監Maria Grazia Chirui經手多個熱賣的單品？但無論在多的商品，儂編可以很肯定一件事，相信知道這品牌的，或是感興趣的時尚愛好者，應該都對這款外觀有著如藤格椅紋一般的「Lady Dior」深刻印象吧！

與Dior圭圭已劃上等號的「Lady Dior」，是妳認識這品牌的第一個keyword！它做到今天的經典地位，絕對不是一蹴可及，我們都說「秘密讓女人更有女人味」，之於「Lady Dior」亦如是，是時間累積、是每個愛上它的女性、是它深厚的品牌歷史底蘊，接下來的這「18個」小祕密，也只是「Lady Dior」精彩的一小部分。希望也能讓初識品牌的儂粉們，可藉由淺顯易懂的文字敘述，又再多認識「Lady Dior」一些些，一起往下滑看吧！

▼▼▼按圖放大率先看Lady Dior的「18個」小祕密，下文有更詳盡解釋！▼▼▼

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1. 原來一開始不叫「Lady Dior」

要撰寫「Lady Dior」的歷史，我們就得先提到「 Chouchou」。法文的「 Chouchou」，有著「寵兒」之意，於1994年面世。當時品牌力推的並不是一般人熟知的戴安娜王妃，而是意大利傳奇女星莫妮卡貝魯奇。年輕一代的人可能不知這是何許人物，但是在歐陸電影史中，莫妮卡一直佔有其重要的位置，她不僅是Giuseppe Tornatore、Sam Mendes等巨匠大導愛用的女星之一，由她主演的《西西里的美麗傳說》更為她奠定日後的影后基礎。

2. 袋紋來自阿嫲家常見的藤格椅

Dior每一個創作都有其標誌性設計或元素，「Lady Dior」也不例外！手袋上鮮明的衍縫花紋，看似有點像許多長輩家中客廳常見、椅子上的藤條編織，原來，對時髦的法國人來說， 這個紋路還有個很浪漫的學名——「Cannage」！ 源自拿破崙三世椅子上的古老籐編工藝紋路，一個個鏤空的幾何圖形被有序地排列在藤椅座的椅面上，品牌創辦人Dior先生很喜歡這樣的設計，便蒐羅這些古董椅，並放在他位於巴黎蒙田大道30號的工作坊各個角落，包括他在1947 年舉辦首場女裝秀的來賓座椅；久而久之，這紋路就順理成章變為品牌的標誌性圖案， 而事實上， 除了「Lady Dior」，在鞋子、珠寶、眼鏡，甚至是眼影彩妝盤上等單品， 我們也都可以看到「Cannage」花紋的蹤影。

3. 戴安娜王妃

1995 年，參加一項藝術展開幕式的前法國第一夫人Bernadette Chirac，將這只原名「 Chouchou」的袋款（也就是「Lady Dior」前身）送給戴安娜王妃。對於英國皇室，今天的X、Y世代可能只知道凱特或梅根，但相較於辭世已久的戴安娜王妃，不論是社會影響力或時尚的重量來說，她們倆都只有戴安娜王妃的百分之一。因為戴安娜王妃優雅的內在與外在，以及諸多善行，一線品牌都想與她沾上邊，但能獲得「點頭」的機率比登天還難。戴安娜王妃一眼愛上第一夫人的禮物，而她也用個人出色的氣質以「Lady Dior」搭配各種不同造型，在與論媒體的大量曝光與報導之下，讓這款袋迅速爆紅，進而成為品牌詢問度最高的袋款系列。戴安娜王妃36年的人生短暫但卻恢宏，也讓「Lady Dior」的精彩繼續往下撰寫。

正參加塞尚藝術展開幕式的前法國第一夫人Bernadette Chirac，在與會上將這只原名「 Chouchou」的包款（也就是「Lady Dior」前身）送給黛安娜王妃作為禮物（Dior）

4. 1996

到了隔年，1996年，Dior為了紀念與戴安娜王妃之間的深厚淵源，在取得她本人同意之下，便將她當時的外號「Lady Di」與「Dior」兩字巧妙結合，手袋也從此正式換上「Lady Dior」的稱號。

5. 「8」小時不睡覺才能做好

無論尺寸大小，「Lady Dior」每一款袋都需至少8個小時以上的製作時間，而且全是打包票的「手工製作」！從皮革挑選、染色、各個部位的接合等工藝，每一刀、每一針、每一個步驟處理皆精準確實、毫釐不差，在經過共約8小時、95道以上的工序之後，一款「Lady Dior」完美誕生。

6. 如同高級訂製服般的完美作工

Dior以高級訂製服起家，「Lady Dior」自然也承襲這個品牌DNA！除了每一季品牌會特別為它改頭換面、運用新穎的材質去製作，工匠對於細節的處理也是採最高標準，就拿小至每一塊皮革與皮革邊緣之間的接合處，包括：提把側邊袋體的連接，不僅完美車縫，而且還漂亮的對稱，就如負責製作的巴黎工匠曾說到：「『Lady Dior』有如一棟建築作品，內外結構同等重要！更因為每一個環節又講求不同的工藝技巧，所以每一針每一線所留下的經典印記，是冰冷機器所不能取代的。」費工又費時，就好像為每一個「Lady Dior」套上品牌引以為傲的高級訂製服，永遠是那樣美得不可一世！

7. 一個袋竟需要「140」個零件組成

140，這個數字是指製作一個「Lady Dior」手提袋所需要的元件數量。在每一位工匠細心的處理之下，以一絲不苟的態度和準確無誤的精準度，將這140個大小元件手工製作成一款手袋。經典的「Lady Dior」能在歷史洪流中始終屹立不搖，這個數字很關鍵！

8.「D・I・O・R」正字標記

將四個大大的「D・I・O・R」手工金屬字母掛在提把上，如此鮮明、直接的「品牌標示」，在時尚圈是一種革新的作法，不僅進一步拉高「Lady Dior」的身價，同時也讓妳在萬頭鑽動的人群中，永遠鶴立雞群！

唯一代言「Lady Dior」8年之久（2008〜2016）的影后瑪莉安歌迪娜，更是詮釋此系列的不二人選。（Dior宣傳海報）

9. 與時俱進的新設計

雖然推出至今已超過20年以上，「Lady Dior」持續與時並進，到了現任女裝創意總監Maria Grazia Chiuri手上，「Lady Dior」也跟著做了不小程度的翻新。首先，Maria將一直是拉鏈開啟的方式改成了「翻蓋」設計，更保護妳的玉手；另外，在原本主打手提的述求之外，也開始力推「可更換式背帶」，讓你可以購買自己喜歡的背帶扣在「Lady Dior」的提把金屬環中，增添使用與搭配的變化，更甚至，還可在背帶上用自己喜歡的幸運圖案徽章作點綴，讓你無論肩背或斜背皆能展露個性優雅魅力。

10. 能帶來好運的一款袋

在《Dior by Dior》書中曾提到，才華洋溢的Dior先生其實非常著迷於占卜：鈴蘭花、小蜜蜂、數字8、星星羅盤等，對他而言，都是能帶給他及品牌幸運的代表符號。而懸掛在「Lady Dior」提把上的四個品牌字母金屬掛飾，不僅只是設計的一個要件，隨著手的擺動，相互敲出清脆的響亮聲，就好比是Dior先生對我們的祝福聲般，願幸運也能降臨在你我身上！

11. 藝術家眼中的「Lady Dior」

為了讓更多人了解這款傳奇手袋的多種面向，品牌於2011年起即在世界各重要城市舉辦名為「Lady Dior As Seen By 」（我之所見）的藝術特展，而2018年時這展覽也曾降臨台北101。每一次的展覽，品牌都會延邀世界知名藝術家，以「Lady Dior」為主題發想，進行一場結合時尚與藝術的特別創作，表現方式多元，包括平面攝影、雕塑、影像裝置等等，每位參與的藝術家依照個人對於「Lady Dior」的認識及想像，讓大眾再度重溫創辦人迪奧先生與藝術領域的悠久淵源。

12. 女性要抬頭挺胸

也許有些人喜歡手袋愈用愈塌軟，但「Lady Dior」可不是！從一開始，「Lady Dior」就是以「手提」及「硬挺」為出發點，試圖打造出一款不會因為內容物、時間、長期使用而變形的袋款，因此在包包製作之初，工匠們會先以硬板模具襯底，再逐一將各部位的皮革拼接、縫製起來。最後呈現出的挺度，就很像女性踩上高跟鞋的瞬間，讓妳的身體不由自主地挺頭挺胸了起來，那是一種充滿自信的優雅態度，一種經過歲月沉澱後的經典魅力。

13. 投資「Lady Dior」就像投資藝術品

除了舉辦「Lady Dior As Seen By 」（我之所見）的藝術特展，自2016年開始，品牌更進一步推出「Dior Lady Art 藝術家創作計劃」，如今也已連續舉行四年之久。每次的合作藝術家都是一時之選，透過他們最個人的觀點與特殊材質去重新詮釋「Lady Dior」，一個名媛淑女心中的慾望之物，頓時昇華為時尚與藝術之間的橋梁。

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14. Ultra Matt

2019年早秋，品牌推出「Ultra Matte」（極致霧面）系列，套用在「Lady Dior」上，除了沈穩的霧面效果之外，所有金屬配件都被處理成與皮革相同的顏色，比如：黑色皮革就是搭配霧面黑金屬配件；白色皮革則配白色霧面金屬；裸配裸、灰配灰……以此類推，讓「Lady Dior」的美變得更加簡潔純淨。

15. 2020全新刺繡款「Lady D-Lite」

以建築線條為特色的「Lady Dior」，是凝聚了迪奧精神之精髓。針對2020年春夏，「Lady Dior」也套上了新衣，透過費時、費工的刺繡和浮雕工法，讓3D立體刺繡的籐格紋路更顯細膩與層次，也再一次彰顯品牌最引以為傲的高級訂製工藝精神！

針對2020年春夏，「Lady Dior」也套上了新衣，透過費時、費工的刺繡和浮雕工法，讓3D立體刺繡的籐格紋路更顯細膩與層次（Dior官網）

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