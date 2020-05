Dior｜「Lady Dior」稱霸時裝界20年憑15個特質　名稱源由戴妃？

說起迪奧(Dior)這品牌,腦中第一時間會浮現什麼?馬鞍袋、感覺穿上就能達到豐胸細腰修飾的完美外套?還是創意總監Maria Grazia Chirui經手多個熱賣的單品?但無論在多的商品,儂編可以很肯定一件事,相信知道這品牌的,或是感興趣的時尚愛好者,應該都對這款外觀有著如藤格椅紋一般的「Lady Dior」深刻印象吧!

與Dior圭圭已劃上等號的「Lady Dior」,是妳認識這品牌的第一個keyword!它做到今天的經典地位,絕對不是一蹴可及,我們都說「秘密讓女人更有女人味」,之於「Lady Dior」亦如是,是時間累積、是每個愛上它的女性、是它深厚的品牌歷史底蘊,接下來的這「18個」小祕密,也只是「Lady Dior」精彩的一小部分。希望也能讓初識品牌的儂粉們,可藉由淺顯易懂的文字敘述,又再多認識「Lady Dior」一些些,一起往下滑看吧!

1. 原來一開始不叫「Lady Dior」

要撰寫「Lady Dior」的歷史,我們就得先提到「 Chouchou」。法文的「 Chouchou」,有著「寵兒」之意,於1994年面世。當時品牌力推的並不是一般人熟知的戴安娜王妃,而是意大利傳奇女星莫妮卡貝魯奇。年輕一代的人可能不知這是何許人物,但是在歐陸電影史中,莫妮卡一直佔有其重要的位置,她不僅是Giuseppe Tornatore、Sam Mendes等巨匠大導愛用的女星之一,由她主演的《西西里的美麗傳說》更為她奠定日後的影后基礎。

2. 袋紋來自阿嫲家常見的藤格椅

Dior每一個創作都有其標誌性設計或元素,「Lady Dior」也不例外!手袋上鮮明的衍縫花紋,看似有點像許多長輩家中客廳常見、椅子上的藤條編織,原來,對時髦的法國人來說, 這個紋路還有個很浪漫的學名——「Cannage」! 源自拿破崙三世椅子上的古老籐編工藝紋路,一個個鏤空的幾何圖形被有序地排列在藤椅座的椅面上,品牌創辦人Dior先生很喜歡這樣的設計,便蒐羅這些古董椅,並放在他位於巴黎蒙田大道30號的工作坊各個角落,包括他在1947 年舉辦首場女裝秀的來賓座椅;久而久之,這紋路就順理成章變為品牌的標誌性圖案, 而事實上, 除了「Lady Dior」,在鞋子、珠寶、眼鏡,甚至是眼影彩妝盤上等單品, 我們也都可以看到「Cannage」花紋的蹤影。

3. 戴安娜王妃

1995 年,參加一項藝術展開幕式的前法國第一夫人Bernadette Chirac,將這只原名「 Chouchou」的袋款(也就是「Lady Dior」前身)送給戴安娜王妃。對於英國皇室,今天的X、Y世代可能只知道凱特或梅根,但相較於辭世已久的戴安娜王妃,不論是社會影響力或時尚的重量來說,她們倆都只有戴安娜王妃的百分之一。因為戴安娜王妃優雅的內在與外在,以及諸多善行,一線品牌都想與她沾上邊,但能獲得「點頭」的機率比登天還難。戴安娜王妃一眼愛上第一夫人的禮物,而她也用個人出色的氣質以「Lady Dior」搭配各種不同造型,在與論媒體的大量曝光與報導之下,讓這款袋迅速爆紅,進而成為品牌詢問度最高的袋款系列。戴安娜王妃36年的人生短暫但卻恢宏,也讓「Lady Dior」的精彩繼續往下撰寫。

正參加塞尚藝術展開幕式的前法國第一夫人Bernadette Chirac,在與會上將這只原名「 Chouchou」的包款(也就是「Lady Dior」前身)送給黛安娜王妃作為禮物(Dior)

4. 1996

到了隔年,1996年,Dior為了紀念與戴安娜王妃之間的深厚淵源,在取得她本人同意之下,便將她當時的外號「Lady Di」與「Dior」兩字巧妙結合,手袋也從此正式換上「Lady Dior」的稱號。

5. 「8」小時不睡覺才能做好

無論尺寸大小,「Lady Dior」每一款袋都需至少8個小時以上的製作時間,而且全是打包票的「手工製作」!從皮革挑選、染色、各個部位的接合等工藝,每一刀、每一針、每一個步驟處理皆精準確實、毫釐不差,在經過共約8小時、95道以上的工序之後,一款「Lady Dior」完美誕生。

6. 如同高級訂製服般的完美作工

Dior以高級訂製服起家,「Lady Dior」自然也承襲這個品牌DNA!除了每一季品牌會特別為它改頭換面、運用新穎的材質去製作,工匠對於細節的處理也是採最高標準,就拿小至每一塊皮革與皮革邊緣之間的接合處,包括:提把側邊袋體的連接,不僅完美車縫,而且還漂亮的對稱,就如負責製作的巴黎工匠曾說到:「『Lady Dior』有如一棟建築作品,內外結構同等重要!更因為每一個環節又講求不同的工藝技巧,所以每一針每一線所留下的經典印記,是冰冷機器所不能取代的。」費工又費時,就好像為每一個「Lady Dior」套上品牌引以為傲的高級訂製服,永遠是那樣美得不可一世!

7. 一個袋竟需要「140」個零件組成

140,這個數字是指製作一個「Lady Dior」手提袋所需要的元件數量。在每一位工匠細心的處理之下,以一絲不苟的態度和準確無誤的精準度,將這140個大小元件手工製作成一款手袋。經典的「Lady Dior」能在歷史洪流中始終屹立不搖,這個數字很關鍵!

8.「D・I・O・R」正字標記

將四個大大的「D・I・O・R」手工金屬字母掛在提把上,如此鮮明、直接的「品牌標示」,在時尚圈是一種革新的作法,不僅進一步拉高「Lady Dior」的身價,同時也讓妳在萬頭鑽動的人群中,永遠鶴立雞群!

唯一代言「Lady Dior」8年之久(2008〜2016)的影后瑪莉安歌迪娜,更是詮釋此系列的不二人選。(Dior宣傳海報)

9. 與時俱進的新設計

雖然推出至今已超過20年以上,「Lady Dior」持續與時並進,到了現任女裝創意總監Maria Grazia Chiuri手上,「Lady Dior」也跟著做了不小程度的翻新。首先,Maria將一直是拉鏈開啟的方式改成了「翻蓋」設計,更保護妳的玉手;另外,在原本主打手提的述求之外,也開始力推「可更換式背帶」,讓你可以購買自己喜歡的背帶扣在「Lady Dior」的提把金屬環中,增添使用與搭配的變化,更甚至,還可在背帶上用自己喜歡的幸運圖案徽章作點綴,讓你無論肩背或斜背皆能展露個性優雅魅力。

10. 能帶來好運的一款袋

在《Dior by Dior》書中曾提到,才華洋溢的Dior先生其實非常著迷於占卜:鈴蘭花、小蜜蜂、數字8、星星羅盤等,對他而言,都是能帶給他及品牌幸運的代表符號。而懸掛在「Lady Dior」提把上的四個品牌字母金屬掛飾,不僅只是設計的一個要件,隨著手的擺動,相互敲出清脆的響亮聲,就好比是Dior先生對我們的祝福聲般,願幸運也能降臨在你我身上!

11. 藝術家眼中的「Lady Dior」

為了讓更多人了解這款傳奇手袋的多種面向,品牌於2011年起即在世界各重要城市舉辦名為「Lady Dior As Seen By 」(我之所見)的藝術特展,而2018年時這展覽也曾降臨台北101。每一次的展覽,品牌都會延邀世界知名藝術家,以「Lady Dior」為主題發想,進行一場結合時尚與藝術的特別創作,表現方式多元,包括平面攝影、雕塑、影像裝置等等,每位參與的藝術家依照個人對於「Lady Dior」的認識及想像,讓大眾再度重溫創辦人迪奧先生與藝術領域的悠久淵源。

12. 女性要抬頭挺胸

也許有些人喜歡手袋愈用愈塌軟,但「Lady Dior」可不是!從一開始,「Lady Dior」就是以「手提」及「硬挺」為出發點,試圖打造出一款不會因為內容物、時間、長期使用而變形的袋款,因此在包包製作之初,工匠們會先以硬板模具襯底,再逐一將各部位的皮革拼接、縫製起來。最後呈現出的挺度,就很像女性踩上高跟鞋的瞬間,讓妳的身體不由自主地挺頭挺胸了起來,那是一種充滿自信的優雅態度,一種經過歲月沉澱後的經典魅力。

13. 投資「Lady Dior」就像投資藝術品

除了舉辦「Lady Dior As Seen By 」(我之所見)的藝術特展,自2016年開始,品牌更進一步推出「Dior Lady Art 藝術家創作計劃」,如今也已連續舉行四年之久。每次的合作藝術家都是一時之選,透過他們最個人的觀點與特殊材質去重新詮釋「Lady Dior」,一個名媛淑女心中的慾望之物,頓時昇華為時尚與藝術之間的橋梁。

14. Ultra Matt

2019年早秋,品牌推出「Ultra Matte」(極致霧面)系列,套用在「Lady Dior」上,除了沈穩的霧面效果之外,所有金屬配件都被處理成與皮革相同的顏色,比如:黑色皮革就是搭配霧面黑金屬配件;白色皮革則配白色霧面金屬;裸配裸、灰配灰……以此類推,讓「Lady Dior」的美變得更加簡潔純淨。

15. 2020全新刺繡款「Lady D-Lite」

以建築線條為特色的「Lady Dior」,是凝聚了迪奧精神之精髓。針對2020年春夏,「Lady Dior」也套上了新衣,透過費時、費工的刺繡和浮雕工法,讓3D立體刺繡的籐格紋路更顯細膩與層次,也再一次彰顯品牌最引以為傲的高級訂製工藝精神!

針對2020年春夏,「Lady Dior」也套上了新衣,透過費時、費工的刺繡和浮雕工法,讓3D立體刺繡的籐格紋路更顯細膩與層次(Dior官網)

