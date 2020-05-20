【UNIQLO、GU感謝節減價】Uniqlo與GU今星期五（22/5）開始，5月22日至28日兩個品牌舉行一連7日的感謝節，精選貨品將進行減價，記者嚴選$100以下百搭款推介。

Uniqlo和GU再度舉辦的感謝節將會於5月22日至28日進行，包括T-Shirt、背心、外套以及鞋款等夏日單品，用作不同的造型配襯。有興趣的女生就率先了解將會設有優惠的款式，想想如何配襯吧！

Uniqlo

Uniqlo與GU於5月22日至28日再度攜手舉行感謝節。（品牌圖片）

基本百搭的圓領T-Shirt將進行減價，另外亦提供適合炎夏的抗UV系列商品，如AIRism抗UV網紋連帽外套，設計透氣之餘亦能吸汗速乾，適合冷氣地方或運動時穿着。一如既往，單次購買滿指定金額就會獲贈指定禮品，只需單次購物滿HK$400便能獲贈限定不銹鋼迷你瓶乙個 （容量120 ml），實在非常吸引，每日數量有限，送完即止。

即睇HK$100以下Uniqlo精選減價款式＝＝＞

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指定UT印花T-Shirt亦包括於減價貨品中，如Pokemon系列、與日本知名漫畫家手塚治虫 (OsamuTezuka)、赤塚不二夫 (Fujio Akatsuka)及Kotobuki Shiriagari攜手合作的Mickey Manga Art UT系列，均減至HK$79。

指定UT印花T-Shirt減價款式＝＝＞

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【穿搭小貼士】印花T-Shirt如何襯？

是次減價的UT印花T-Shirt上的卡通圖案雖以漫畫方式呈現，但不少女生都會對卡通圖案感到卻步，總認為會令外觀看起來較稚氣，尤其是對於OL來說更甚。想要增加正式感，只要在穿着印花T-Shirt時，搭配較挺身的材質下身裙／褲裝便可以了，例如配襯西裝裙／褲，將上衣攝於下身衣物內，即可減淡慵懶感，而且意外帶來恰到好處的減齡效果。

日本女生的印花T-Shirt穿搭：

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GU於是次感謝節期間，就連草編鞋以及高跟鞋等亦包括在減價貨品當中。(gu.hongkong@Instagram)

對比Uniqlo，GU的款式或較為女性化，T-Shirt以外，牛仔裙、半截百褶裙、闊褲、草編鞋以及高跟鞋等亦包括在是次感謝節減價貨品當中，適用於搭配不同上衣款式呈現不同風格，無論是假日外出或上班均十分適合。而於優惠期內購物滿HK$400，即可獲贈別注衣物收納袋一套 （一套3件；送完即止 ) ，女生們可先鎖定目標，再到店衝刺。

即睇GU精選HK$150減價款式＝＝＞

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間條T-Shirt等短身款式以外，建議大家亦可嘗試長身款式，如將在感謝節期間減價的扭結長身T恤背心（原價HK$99減至HK$89）。

GU扭結長身T恤背心款式不像平日的長身T-Shirt一樣感覺是鬆身的剪裁。(gu.hongkong@Instagram)

【穿搭小貼士】長身T-Shirt輕易在視覺上營造層次感？

大多日本女生愛舒適的打扮，不時都會以長身T-Shirt搭配直腳或闊身的牛仔褲款，雖然傾好鬆身剪裁，但仍是會選擇九分長度的下身服裝款式，露出腳踝的「絕對領域」與所穿的鞋款，達顯瘦的效果。加上，GU扭結長身T恤背心款式不像平日的長身T-Shirt一樣感覺是鬆身的剪裁，在腰間位置的扭結設計反而更帶特色，而且造就修腰的效果，在視覺上營造層次感，不會產生一份累贅感，同時亦能搭配傘裙或窄裙，作更girly的造型。

扭結長身T 恤背心減價款式＝＝＞

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日本女生的長身T-Shirt穿搭：