【運動穿搭】鄭秀文、楊丞琳、林芊妤（Coffee）、姚子羚等熱愛運動的女星，瑜伽服打卡與功能兼備，絕對能提升做運動的決心。不過市面上的瑜伽服款式林林總總，增加一班擁有「選擇困難症」女生於購買時的困難。

Pastel Colour粉色系

鄭秀文穿上Nike的粉紫色瑜伽服。(sammi_chengsauman@Instagram)

縱然強身健體才是做運動的最終目的，但總要有一兩套IG-able的瑜伽服傍身。近年流行的Pastel Color較為柔和淡雅，反而更能讓人感到放鬆，是不少女生的最愛。

不過，建議小麥肌的女生則要避開裸色款，以免造成反效果，令膚色更顯暗沉。建議可如鄭秀文、林芊妤（Coffee）一樣選擇Pastel Colour的瑜伽服套裝，方便、不用額外配襯之餘，造型更一致；當然，亦可自行搭配同色系或白色的瑜伽褲，帶來變化。

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黑白配搭

倪晨曦也以黑白配搭造型行山。(misselvani@Instagram)

不少女生都認為黑色瑜伽服能夠顯瘦，不過看久了總會有種生厭、乏味的感覺。如果你是黑色愛好者，在下次購買瑜伽服時，或可二選其一，上身選擇黑色瑜伽服；下身則選擇白色瑜伽褲，甚或相反，以打造「黑白配」的運動造型，增添一份生氣。

要是你希望直接穿上瑜伽服前往運動場地或行山，在外穿上對比色透氣外套，帶來時尚與層次感。如果想配合打卡，建議可於拍照時輕輕拉低外套的其中一邊，露出肩膀，營造小性感的效果。

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長袖瑜伽服

楊丞琳選擇長袖款式，露出腰部，清爽又性感。(rainie77@Instagram)

不喜歡穿Sports Bra或露出手臂的女生，或可選擇長袖款式，就連楊丞琳、高海寧等女星也有穿上長袖的瑜伽服。長袖款運動服多具備防曬功能，不要以為穿長袖就是「密實」，假如你想show off一下馬甲線，貼身長袖加長褲Leggings會令人目光集中在你腰部線條上，看起來更纖細。

長袖建議可選擇帶有繩索束位、搭帶等細節設計的款式。同時，可將長身瑜伽服在腰間位置打結，露出腰部，清爽又性感，亦可選擇短身款式，或如高海寧穿着腰部帶有皺摺的Cropped款式，更為特別。

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