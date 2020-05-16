韓劇《The King：永遠的君主》由李敏鎬與金高銀主演，不過觀眾的焦點似乎並不在劇情之中，而是放於演員們的身上。就如李敏鎬回歸後的狀態、女二鄭恩彩的小三新聞，以及金高銀的好膚質。

《The King：永遠的君主》劇照：

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金高銀在《The King：永遠的君主》中一人分飾兩角，包括是罪犯Luna和重案組刑警鄭太乙，故在造型方面比較樸實，妝容亦較淡，因此被鄭恩彩蓋過風頭，亦被網民狠批與李敏鎬「零CP感」，反而與鄭恩彩更為合襯。

金高銀並不是典型的美女，但單眼皮卻成為她讓人記住的特徵。(ggonekim@Instagram)

曾考慮應否接受雙眼皮手術？

金高銀並不是典型的美女，不過正正這樣，令圓臉、單眼皮等特徵變成她的標誌，更對此感到自信。不過，金高銀卻曾在韓國節目《Section TV演藝通信》中分享過，曾對單眼皮的特徵有過一段困擾時期，就學時試過使用雙眼皮膠水等方法嘗試營造雙眼皮效果，不過卻沒太大的效用，故在出道前也有想過應否接受雙眼皮手術。經考慮過後才決定放棄。金高銀亦分享指後來的她，卻認為單眼皮也很不錯。

除單眼皮為一大特色外，金高銀於私下的妝容仍較淡妝及自然，亦不時會素顏示人。在淡妝下亦能看到她的好膚質。到底她是用什麼方法保養？

一日一面膜

金高銀採用「一日一面膜」法則，為肌膚進行補水等急救。(ggonekim@Instagram)

曾在韓國節目《Happy Together 3》中，金高銀分享由於工作需要長時間帶妝拍攝，而且並沒有足夠的休息，故皮膚都會變得暗沉。為了穩定膚質，金高銀會採取「一日一面膜」法則，一個月內至少有一星期的時間，每天敷上面膜，為肌膚進行補水等急救，重回水潤透亮的膚質。

自製保濕小法寶

隨身攜帶保濕噴霧外，金高銀亦自製保濕小法寶。(ggonekim@Instagram)

保濕是保養皮膚最重要的一環，而金高銀亦分享，她會隨身攜帶保濕噴霧，以在皮膚缺水時隨時噴在皮膚之上；如需熬夜拍攝，她則會將保濕霜和美容油以2：1的比例製成「保濕小法寶」，在外每隔4小時就把「保濕小法寶」均勻塗於臉上，帶來顯著的保濕效果。

必定塗上防曬，每3至4小時補塗

對於金高銀，防曬工夫亦同樣重要。(ggonekim@Instagram)

保濕重要，防曬工夫亦同樣重要；金高銀於外出前20分鐘便會塗上防曬，亦會帶備於手袋，每隔3至4小時補塗一次，以加強對抗紫外線的能力。另外，金高銀亦會盡量戴帽子以防曬，作更全方位的保護。

金高銀在《The King：永遠的君主》使用的「萬用膏」是什麼？

然而，在近日播出的《The King：永遠的君主》第八集當中，金高銀使用了一支護膚品，被廣泛討論同時帶起搜尋熱潮。金高銀將其塗抹於雙唇以及臉頰肌膚之上，猶如「萬用膏」一樣，「萬用膏」為金高銀代言的韓國美妝品牌KAHI的產品：Wrinkle Bounce Moisturizing Stick，以葵花籽油、乳木果甜杏仁油、蘋果籽油作主要成份，帶來抗皺、保濕滋潤的效果，故能夠應用於全臉以及雙唇，當成面霜與潤唇膏使用。

KAHI Wrinkle Bounce Moisturizing Stick可應用於全臉以及雙唇；KRW 42,000（約HK$265.2）(m1ss_ryu@Instagram)

Wrinkle Bounce Moisturizing Stick在官方網站售KRW 42,000（約HK$265.2），由於產品無顏色的關係，可在妝前使用以外，亦可在補妝前先塗拭於臉或雙唇上，解決皮膚乾燥的情況，會令妝容變得更貼服，有興趣的女生也可一試！

金高銀私下的妝容較淡妝及自然＝＝＞

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（資料來源：《Section TV演藝通信》,《Happy Together 3》,KAHI）