43歲韓國男演員宋承憲保持著二十年不變帥氣外貌， 素來有吃了防腐劑的「雕像美男」美譽，而鮮少參加綜藝節目的他，近日竟然亮相韓國綜藝節目《我獨自生活》，向粉絲展現韓流男神的日常生活，引起熱議！

宋承憲今年43歲，年齡無阻他的韓國男神地位。（songseungheon1005@IG）

宋承憲公開「寡佬」生活 熱衷「單人運動」

韓國綜藝節目《我獨自生活》是一套記錄明星日常生活的真人秀，用鏡頭記錄下明星獨居生活的模樣，展現「貼地」生活日常。出道近25年的韓流元祖男神宋承憲一直鮮少參加綜藝節目，近日卻驚喜現身韓國綜藝節目《我獨自生活》，展現親切又自然的生活面貌，引起網絡上的熱烈討論。

除了男神飲食起居生活被曝光，因拍戲緣故搬去濟州島的海邊獨立屋同樣受到矚目。宋承憲居住在一個臨近海邊的度假屋，客廳有一塊巨大的透明玻璃窗，一眺望出去就是無邊無際的蔚藍大海，景色怡人。甚至一打開門走出去，就是浪拍礁石、美輪美奐的海岸，環境十分愜意。宋承憲坦言自己也十分享受這樣的生活，可以脫離城市煩囂，度過感性又浪漫的一天。

韓國男神宋承憲因拍戲緣故搬去濟州島的海邊獨立屋。（MBCentertainment @YouTube）

宋承憲濟州島超大海景獨立房曝光：（點閱下圖）

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男神宋承憲私下真面目竟然是「呆萌」？

總是扮演英姿颯爽的角色，一登場就如「行走中的畫報」般，舉手投足間透露帥氣姿態的宋承憲，在節目中卻展現了另一「真實面貌」。別看男神平時沉默寡言，有些高冷和含蓄，私下的他展現了可愛的一面，還透出一股傻氣。原來宋承憲竟然是一個「機器白癡」，不但電磁爐不懂怎樣開啟，連電視也是花了許久時間才看到節目。

宋承憲是「機器白癡」？（點閱下圖）

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「運動狂熱者」： 宋承憲一有空餘時間就做運動

宋承憲在節目中透露自己已經獨自生活了超過十年之久，對身材管理十分嚴格的他早晨一醒來就會外出慢跑，回到家不是先進食早餐，而是瘋狂做居家運動。他稱自己「如果不鍛練的話狀態會變得不好，所以只要一有時間就會運動」。

宋承憲喜愛鍛練做運動保持身材健碩。（songseungheon1005@IG）

男神宋承憲保持年輕體態秘訣：（點閱下圖）

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「女神收割機」宋承憲一拍戲就傳緋聞 想終結寡佬生活成家立室？

宋承憲的感情生活一向低調，最廣為人知的戀愛要屬與内地女星劉亦菲的3年愛戀。兩人因合作拍攝電影《第三種愛情》擦出愛火，雖然二人相差11歲還有語言隔閡，依舊無法阻擋情愫萌生。雖然兩人多次在鏡頭前曬恩愛，甚至一度傳出雙方是以「結婚為前提」而交往，但是最後仍然敵不過距離問題。宋承憲與劉亦菲因各自工作行程忙碌，加上是異地戀，最後以「敵不過繁忙行程與遠距離戀愛的考驗」為由分手收場。

宋承憲與劉亦菲聚少離多成分手主因。（宋承憲@微博）

過去，宋承憲在宣傳劇集時談到自己的愛情觀，透露自己曾經因一時猶豫而錯失過想要交往的對象，讓他十分後悔，因此現在的他會不顧一切地追求愛情。如今到了適婚年齡，他開始有了想要結婚的念頭，同時他也十分擔心結婚後要照顧家庭，而失去隨時能出門見朋友的自由，害怕自己無法適應婚後生活。

宋承憲與劉亦菲分手後一直鮮少傳出緋聞。（songseungheon1005@IG）

作為「女神收割機」宋承憲和不少女神級女演員合作拍攝膾炙人口的劇集，不但攀上了事業巔峰，只要是合作過的女明星都會與他傳出緋聞，個個都來頭不小，一起來看看和宋承憲傳過緋聞的女明星有誰吧！

宋承憲過去的緋聞女友：（點閱下圖查看）