内地女星范冰冰一直都是微胖界的女神，別看她的下巴尖得如錐子，身材卻很有肉感。就連范冰冰本人也大方坦誠自己一直瘦不下來，更自爆體重曾接近60公斤。雖然范冰冰對於自己豐腴的身材一直十分坦然，但是逃稅事件令事業一落千丈加上與李晨分手後的她，似乎寄情減肥決心告別「微胖界女神」！近照可見她暴瘦成「蛇精臉」，昔日的范爺竟變成了「網紅」樣?!

范冰冰過去曾搞笑P圖自嘲自己身材偏肥。（范冰冰@微博）

微胖界的的傳奇？

范冰冰曾是「微胖界女神」，豐腴身材玲瓏有致，是普遍追求骨感就是美的女星中少有。（gettyimages）

胖沒關係，美就行了。 范冰冰

范冰冰身材屬於豐腴型，身高有168公分的她，骨架比一般女生大，與她一起拍攝電視劇《武媚娘傳奇》的同劇男演員張豐毅曾吐槽范冰冰太肥抱不動她！對此，范冰冰態度十分坦然，她表示其他女演員大多都是四五十公斤，但自己體重達到一百一十八斤，即使如此她仍然覺得心態和實力才是最重要，就算要做「演藝圈最胖的女演員」也可以，豁然態度得到不少網民支持。 ​​​​不時笑指自己是「胖冰冰」的她對自己的顏值充滿信心，不時在微博發文留下#長得胖但好看的女生 ，對「胖」一事不放在眼內，美就行了。

范冰冰昔日身材充滿肉感，有「微胖界女神」之稱：（點閱下圖）

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「胖冰冰」暴瘦突變「蛇精網紅」？

暴瘦後的范冰冰的尖下巴極為誇張，眼神也變得空洞沒有了昔日的光彩。（范冰冰@微博）

近日，范冰冰在社交平台「小紅書」分享自己做完運動後的「爆汗相」，正積極減肥的她，臉部明顯消瘦了許多，原本已經尖得如錐子的下巴，變得更加尖削，范冰冰暴瘦後竟然變成蛇精臉、內地網紅的典型樣子，有網友留言：「第一眼認不出是范冰冰！」

昔日一出場艷壓全場的范冰冰，在現在變成了沒有特色的網紅臉。（范冰冰@微博）

不少網友表示暴瘦後的范冰冰「蛇精面型」十分驚嚇，顔值反而下降，失去以往圓潤又細膩的氣質。現在的范冰冰更像沒有特色的網紅臉，眼神也變得空洞沒有了昔日的光彩。

范冰冰暴瘦後驚現「蛇精樣」：（點閱下圖）

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范冰冰在《武媚娘傳奇》中美得驚艷，有少許「肉地」的她對比現在瘦得憔悴的模樣似乎更美麗動人。(《武媚娘傳奇》劇照)

網絡上流傳普不少范冰冰過往暴露「肉肉身材」的照片，粗手臂、肚腩、大屁股都「一應俱全」。但范冰冰的神顔值加上與生俱來的氣場，標緻的臉蛋，令她常常艷壓全場，不少粉絲都表示更喜歡微胖時的范冰冰，更加自然同時帶著點霸氣富態，更貼近「范爺」的形象。

「微胖時期」的范冰冰更美更霸氣?（點閱下圖查看）

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范冰冰分享減肥心得

范冰冰經常運動以及做平板支撐減肥。（范冰冰@微博）

管住嘴，邁開腿。

范冰冰有提到自己一直以來都不喜歡運動，不過如今想要擺脫「微胖」稱號的她，開始積極做起運動來。她在小紅書上分享自己減肥運動會先做45分鐘有氧運動；再做韓國人氣運動健身教練鄭多燕的有氧健身操；然後做以20個為一組的捲腹虐肌訓練，合共4組做80下；之後還要做4分鐘的平板支撐，最後拉筋才結束一天的運動量。

范冰冰素顏運動照:

嚴格執行「斷糖減肥法」 一個月就減重9斤?

另外，范冰冰的「斷糖減肥法」同樣引起網上的熱烈討論，她在微博上分享自己以「斷糖療法」來控制飲食，她表示自己會避免進食任何含糖分的食物，包括碳水化合物、果糖、奶糖、咖啡、朱古力等，並且已堅持該減肥方法25日，不到一個月就減重9斤(約5.4 公斤)。她分享自己一開始斷糖，少了多巴胺的分泌，心情會有些許受到影響，覺得不開心，不過長時間堅持下來便習慣。范冰冰提到自己會想要堅持這個方法，希望自己能達到理想體重50公斤的這個目標！

范冰冰分享減肥時的飲食方法:

營養師點評：不贊成完全戒糖

註冊營養師楊蒨珩Stephanie表示范冰冰的「斷糖減肥法」，完全戒糖和碳水化合物，讓身體無法獲取能量而消耗儲備脂肪，表面上能夠減少脂肪，但同時身體也會釋放其他有害物質。身體吸收的糖分越少，釋放的有害毒素就越多。因此，不能完全不攝入糖分，但可以透過調整進食的比例來減少糖分的吸收。營養師楊蒨珩Stephanie提醒女生們不要太著重於短期内體重的數字，而是應該以長遠目光來製訂一個適合自己的健康飲食習慣，否則會對身體器官造成長遠傷害，得不償失。

完全戒糖並不健康。（Rod Long/Unsplash）

營養師「斷糖減肥法」改良版 : 甜品可照食 份量才是重點

營養師建議女生想要減肥不能完全戒掉或碳水化合物，可以選擇戒掉一些加工食物如白麵包、白米飯、梳打餅等；取而代之的是攝入原始碳水化合物包括粟米、番薯等。另外，營養師提到若一下子完全戒甜食如蛋糕、朱古力、冬甩等，多巴胺的分泌變少導致心情低落屬於正常現象，若之後再重新進食甜食會導致反彈，因此建議女生們可以循序漸進地減少進食，養成習慣。

(每個人的身體狀況也有所不同，建議在進行任何減肥方法或餐單前，先咨詢醫生或營養師等專業人士意見，以免因盲目減肥而損害健康。)