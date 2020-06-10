首飾品牌│5個小眾耳環品牌推薦　復古珍珠，縷空刺繡百搭有特色

當沒有穿搭靈感或是懶得搭配衣服，利用不同的飾品搭配，也可以讓簡單穿著看起來不簡單，今夏就用清新典雅風譜出不一樣的夏日序曲吧！精選台灣飾品品牌，包括：COR-DATE、Fyntage、風花fuuka、FEBBI和Vingt six，選用柔和色調與多樣材質面料相互搭配，活潑又不失自然和諧的耳環飾品，讓造型多變，也為自己添增氣質。

1. COR-DATE

以復古為設計理念，選用仿舊黃銅色系為出發進行電鍍，將早期古董老件重新製作配色，結合水鑽、貝殼珠等多樣新穎元素，精緻典雅又帶點俏皮的風格，帶給大家對古董飾品耳目一新的感覺。

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2. Fyntage

以台灣為本，以世界為家，是品牌Fyntage的創作理念。以溫暖手作藴育出結合大自然的獨創飾品，選用18K真金精鍍銅骨配上層層堆碟的珍珠，獨特卻不突兀的設計，創造出摩登當代的遊牧風格。

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3. FEBBI

擅長將自然寶物製成生意盎然裝飾，並賦予其滿滿生命力的飾品品牌FEBBI，選用義大利皮革，將其削薄處理、塑形出茂盛花草造型，以圓珠搭配點綴，營造可愛中帶有個性的春季飾品，戴上它彷彿像隻自由自在的小鳥隨風起舞，無時無刻都能翱翔在奇幻寶藏森林中。

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4. 風花fuuka

專注於縷空刺繡的品牌風花fuuka，擅長以繡線一針針繡出各式耳環飾品，選用繡片輕巧的特性，結合山茶花形體為構想，將清爽萊姆黃搭上鮮紅，隨風飄動的設計，營造出山前山後不同視覺效果，掛在耳際自成一股親新，十分搶眼。

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5. vingt-six

當佩戴vingt-six沐浴在愛河中的詩人耳環在身上時，不僅是提升自信，更能擁有滿滿能量。以赫基蒙鑽石及白水晶作為基底，並搭上經典礦石與不規則花瓣樹脂片，從選材到設計都精心規劃，大片垂墜樹脂在陽光下更顯浪漫優雅。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：夏日小清新必備飾品！五個高貴不貴、小眾耳環品牌推薦】