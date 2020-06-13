【泳衣時尚】夏天為大地帶來bikini！精選9個CP值超高的泳裝品牌

「每到夏天我要去海邊、去海邊～」看到這歌詞，是不是腦海裡馬上就響起旋律，是不是就想要馬上換泳裝衝去海邊？炎炎夏日來襲，看比基尼正妹的季節到了啊！隨著每天氣溫越來越高，海邊、水上樂園充滿了養眼的比基尼辣妹，讓人眼睛大吃冰淇淋～

但想要曬肉玩水，除了身體線條得練的美以外，比基尼也要夠銷魂、夠搶眼，成為全場最閃、最辣的那個妹～今天DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，找出台灣網友熱議的知名女性泳裝品牌，這些店家都是從泳裝起家的～款式、設計美到翻，還不趕快買起來！

TOP9——夏之戀summer love

價格：一套大約$180-1100港幣

從運動休閒服起家，summer love夏之戀致力於研究、精進泳裝設計，其中比基尼設計和剪裁主打穿上的舒適度，強調和身體高契合度，就像是第二層皮膚，下水游泳也不容易穿幫，整體風格活潑俏麗，搭配甜美笑容、閃耀陽光，實在大加分。

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TOP8——SurfAce

價格：一套大約$650-920港幣

衝浪女孩找不到適合且貼身的比基尼或泳裝，決定自己設計創辦品牌！SurfAce的比基尼機能性高，可以穿上它嗨玩各種水上運動，不怕走光、不用頻頻調整影響身材，和身體的緊貼度讓妳踩板踏浪都不用害怕，盡情享受陽光與青春吧！

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TOP7——season's bikini

價格：一套大約$130-430港幣

韓系妹子看過來！season's bikini以韓風度假系比基尼走紅，追求放鬆玩樂、把握當下的生活Chill感，比基尼設計以時下流行色系和穿衣風格做為吸引點，亮色系、交叉性感、蕾絲針織等選擇多樣，有「選擇障礙」的女孩們要小心開啟喔～

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點圖放大看餘下6大「銷魂系」女性泳裝品牌↓↓↓

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分析說明： 本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年05月23日至2020年05月22日，共兩年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『女性泳裝品牌』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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