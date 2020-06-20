春夏配搭｜公主袖熱潮席捲歐美丶韓國　5大貼士幫你遮手臂顯瘦！

如果妳以為公主袖、澎澎袖是太過浮誇的單品那就錯了！其實這個浪漫感十足的設計，在近幾年已經席捲歐美及韓系個大部落客的 Instagram，可以遮手臂又不會過於悶熱的特性，更讓澎澎袖的上衣成為許多女孩顯瘦遮肉的工具！澎澎袖上衣在挑選及穿搭上有什麼要的小技巧呢？儂編在這裡整理出 5 種方法，讓妳換上澎澎袖也不失手！

身形決定材質

人生下來會因為體質的關係，讓妳即便在怎麼瘦，骨架還是影響妳整個視覺帶給人的感受，從這裡儂編要提醒妳，如果是上圍豐滿的女孩或是圓身的人，在挑選上衣的材質上請選擇硬挺的襯衫材質，盡量避免絲質或緞面較軟的布料，透過布料的挺度就能修飾原本的身形。

+ 3 + 2

高腰是不敗的關鍵

現在很多澎澎袖上衣都會設計短版的下擺來讓身形比例更好，但對於露出肌膚還沒有這麼有自信的女孩，短版真的是一個挑戰！如果想要穿上澎澎袖上衣但依然保有腰身，那挑選一條高腰褲搭配腰帶就是最好的穿法！只要腰線明顯再搭配上澎澎袖帶來的視覺效果，就能創造出上寬下窄的修身感。

+ 2

七分短袖更顯瘦

如果想看起來更瘦，那就試著露出最瘦的手腕！在袖長的挑選上可以嘗試選擇僅遮手臂的長度，只要露出手腕以上的骨感空間，即便妳的手臂沒有練得很結實，在視覺上看來妳還是四肢纖細的女孩。

下身越簡單越時髦

澎澎袖上衣很容易帶給人少女、浪漫的意象，因此在下身的穿搭上就不建議再選擇過於女孩的設計，可以嘗試避開裙裝換上牛仔褲、西裝褲等俐落的褲款去和上身做反差的搭配，這樣就能讓整體更為都會。

這樣穿更加分

如果妳對穿搭已經超級上手，那不妨挑戰看看再加上一件編織背心的穿搭方式，這樣的穿法可以瞬間讓澎澎袖上衣更有層次，透過不同的顏色混搭，更可以讓原本優雅感十足的服裝變得更有個性！

如果妳對穿搭已經超級上手，那不妨挑戰看看再加上一件編織背心的穿搭方式（IG@hanjji）

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