Blackpink成員Jennie擁有「人間香奈兒」的稱號，她雖然只有163 cm的身高，卻能以平價波鞋打造出超過170 cm的視覺效果，獨特的時尚品味成為女生的模仿對象。

Blackpink Jennie雖然只有163 cm的身高，卻能以波鞋打造出170 cm的視覺效果。(IG@jennierubyjane)

Jennie身高只有163cm，於娛樂圈中屬於身形嬌小的藝人。不過她卻深諳穿搭之道，並擁有自己一套的顯高技巧。不論是出席時裝騷的奢華服飾，還是輕便的私下穿搭，Jennie都能演繹出個人風格。到底如何利用平價波鞋襯托出休閒又不失時尚感的顯高穿搭，Jennie的品味絕對值得每個嬌小女生參考。

上短下長穿搭強調腰線

Blackpink Jennie以露出腰線的Crop Top為顯高的必備單品，一穿上便瞬間拉長身形比例。(IG@jennierubyjane)

可以露出腰線的Crop Top是顯高的必備單品，一穿上便瞬間拉長身形比例，是最不需要技巧的顯高穿搭。女生可以闊身的落地長褲或貼身長褲配襯短上衣，展現出隨性或休閒的風格。若選擇窄身長褲的話，九分長度便最為理想，捲起褲管露出腳踝更有顯瘦之效。Jennie喜歡以adidas SAMBAROSE波鞋配襯出型格的運動風格，修長的鞋頭設計有助拉長腳形，加厚的橡膠底部瞬間增高3 cm，配合上短下長的穿搭技巧，即使沒有160 cm的女生也能於視覺上增高10 cm。只需$899，你也能擁有與Jennie同款的增高波鞋。

上寬下窄率性穿搭

Blackpink Jennie也愛穿短褲，是嬌小女生的顯高法寶之一，除了充滿少女感的熱褲外，可考慮時尚的單車褲。(IG@jennierubyjane)

短褲是嬌小女生的顯高法寶之一，除了充滿少女感的熱褲外，可考慮時尚的單車褲，以上寬下窄的打造從視覺上增高。單車褲是當前大熱的時尚單品，襯搭西裝或Oversized上衣同樣型格。如果對下身身形有所顧忌的話，可參考Jennie以Oversized恤衫和adidas Originals Continental 80配襯單車褲的造型，記得不要把鈕扣全部扣上，保留率性隨心的風格。充滿復古感的Originals Continental 80只需$799，款式百搭而且價錢親民，有興趣的女生便不要錯過。

同色系穿搭有效將身形拉長延展

嬌小女生普遍面對身形比例不佳的問題，同色系穿搭有效將身形拉長延展。(IG@jennierubyjane)

嬌小女生普遍面對身形比例不佳的問題，同色系穿搭有效將身形拉長延展，同時模糊欠缺優勢的身形比例。舉例說，如果身上穿上不同色調的單品，像黑色的上衣、灰色的下身、白色的襪子與藍色的鞋子的造型便會把你的身形分成多個區域，失去延展效果。如果你對同色系搭配毫無頭緒的話，不妨參考Jennie的套裝穿搭，輕鬆拉長身形比例。