【Saint Laurent、Loewe名牌減價】自法國、意大利復工過後，Chanel以及Louis Vuitton均相繼加價，而Celine、Bottega Veneta、Balenciaga等多個品牌亦陸續傳出季度性漲價的消息。 不過，近日YSL（Saint Laurent）與Loewe分別就於官網推出限時減價優惠，貨品低至7折，就平價入手心儀款式吧！

Saint Laurent

Saint Laurent官網推出限時優惠，減價貨品低至7折起。(plusheart@Instagram)

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Saint Laurent的設計簡約，大部份袋款設有「YSL」金屬Logo或金屬開合扣，極具標誌性，同時傾向型格。是次Saint Laurent官網推出限時優惠，減價貨品低至7折起同時免去原本HK$120的運費，包括手袋、銀包、服飾、圍巾。

手袋款中，大容量、極受OL歡迎的College系列，Medium Size由HK$17,400減至HK$12,180，慳了超過5000元。想要特別一點，心形、camera bag等也有不少選擇，其中Le 61 camera bag就由HK$9,150減至HK$6,405，成為入門選擇之一。不過，官網已有多款減價貨品已售罄，故此建議看到心水貨品就趕緊入手。

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Loewe

Loewe由即日起至6月21日，指定手袋、銀包、服裝、鞋履等均設大減價。(clairechanelle@Instagram)

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Loewe自JW Anderson接任創意總監，幾乎每款手袋也成女生的must buy。是次官網推出的折扣優惠由即日起至6月21日，如Gate Bag、Hammock Drawstring Bag、Puzzle Bag等多款大熱It Bag均設有優惠，Small Puzzle Bag更由原價HK$21,900減至HK$15,330，相等於7折，十分抵買！同時品牌提供免運費優惠，只需1至5個工作天便能將心儀貨品寄到指定地址。優惠同時有銀包、服裝、鞋履等減至7折起，平日因考慮價格而遲遲不入手的女生，絕不容錯過！

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