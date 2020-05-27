【曾之喬傳懷孕】台灣女演員曾之喬和辰亦儒在一月份宣布婚訊，歷經分手、復合到高調認愛的他們，於前陣子因為辰亦儒一句「3個月內不能說」的說話，引來添加新成員的傳聞，不過雙方所屬經紀公司則發表了最新的回應。

早前，辰亦儒一句「3個月內不能說」的回應，引來曾之喬已懷孕的傳聞。(chiaochiaotzeng@Instagram)

一句「3個月內不能說」與近照洩密？

曾之喬和辰亦儒自公開婚訊後，演藝圈和粉絲圈各人都向他們送上滿滿的祝福。早前，辰亦儒參與內地實境節目《婚前21天》，在節目裡與吳尊夫妻視訊及被問及有關生育的問題，辰亦儒以「3個月內不能說」來回應對方，令外界認為曾之喬已懷孕，加上曾之喬在社交平台分享了一張穿窄裙的近照，網民留意到小腹有凸起的情況，粉絲們都留上「恭喜 是不是有小baby了」、「照片看來懷孕了」等留言。

曾之喬在社交平台分享了一張穿窄裙的近照，網民留意到小腹有凸起的情況，讓懷孕的傳聞再被關注。(chiaochiaotzeng@Instagram)

雙方經紀發表最新回應

懷孕之傳聞再度被關注，曾之喬與辰亦儒二人都沒有就懷孕一事發表回應；不過，根據台灣媒體的報導，曾之喬所屬經紀公司華研已代表回應：「沒有這事」、而辰亦儒的經紀公司也用上「開玩笑的啦。」來回應此事。雖然育有小寶寶一事暫時未成真，但曾之喬和辰亦儒確是經歷了許多才走到這一步。

曾被批評，對自己外貌也沒自信

曾之喬獲得幸福之前，也走過了一段受情緒困擾的時刻，而日前就在自家YouTube Channel最新一段「我是在演藝圈長大」的的影片中，邀請到柯佳嬿作嘉賓，分享自己過去對被批評外貌上的看法。

曾之喬與劉品言當年以女子組合Sweety出道，按圖看過去與現在的樣貌：

+ 2

曾之喬當年與劉品言以女子組合Sweety出道，那年她僅只有14歲，且留有一頭短髮，於是於當時都會有人拿她與劉品言的長相作出比較，認為劉品言比曾之喬漂亮，甚至用言語來攻擊她。曾之喬曾於訪問時透露，以前小時候覺得自己很醜，每個人都對姊姊、妺妹的外表表示讚美，卻只有她沒被注意，因此曾之喬也在影片中直言從小到也不覺得自己是超級大美女，故對於被他人說長得不是最漂亮的抗壓性很高。

曾之喬邀請到柯佳嬿作嘉賓，在自家YouTube Channel分享自己過去對被批評外貌上的看法。(chiaochiaotzeng@Instagram)

曾歷憂鬱、懷疑自己到後來接受完整的自己

雖然對於別人批評外貌的想法毫不在意，但顯然的，曾之喬於當時仍未對自己的外表存在信心。工作了好幾年，由發片組合歌手、單飛到後來的演員工作，曾之喬曾得失心過重而於19歲時患上憂鬱症，常會掉頭髮、失眠、記憶力變差、提到工作就容易落淚，變到時時懷疑自己的能力。後來，開始不怎麼順利接到工作，卻意外讓曾之喬得到喘息的機會，慢慢想通，走出憂鬱，也於23歲那年去了丹麥決定重新學習跟自己相處。

那趟旅程，不但讓曾之喬找回快樂，亦讓後來的她學會對自己放輕鬆，於各方面變得有自信，例如她在YouTube影片中笑言接受自己不是最美，能夠減少許多壓力，到了約25、26歲時，更頓時看懂自己的漂亮，發現不用再跟別人比較。

想與10年前的自己對話：不要擔心，有一天你會很漂亮。

對於過去，曾之喬回憶起過往的一條受訪問題：「以前有一個訪問問我說，你要跟10年前的自己說什麼？」她解釋當時想要搞笑的回答，後來卻哭了。說到這，曾之喬也抱住身邊的柯佳嬿，忍住眼淚地說出當時她的回答：

我說，不要擔心，有一天你會很漂亮。 曾之喬

我的天啊！你那時壓力是多大？ 柯佳嬿

「花朵」盛開之期皆不相同

曾之喬亦表示從前的自己也不懂得欣賞自己的美，而現在看到許多女生一直在減肥，或者是一直在做雷射（激光）、一直在打東西（微整形），都會太心疼她們不知道自己很漂亮。也用以「花」來鼓勵女生們，認為每一個人的花期與盛開的時間點都不一樣，有一天當你找到平衡、接受自己的全部，就是發光的時候，也是盛開花朵的那個時期。

從前的曾之喬也經歷過覺得自己不夠美的時刻。(chiaochiaotzeng@Instagram)

拒絕過份修圖，不要自己也認不出自己

而曾之喬也曾在台灣媒體的專欄中寫下有關修圖的意見，表明自己並不排斥修圖讓自己變得更美，而是排斥矯枉過正的過份修圖。她回憶，曾試過看到幾張工作照，對經修圖後，大腿變得超細的自己感到很陌生，卻沒想到與身邊的人溝通時，大部份人也抱有「修得越瘦越好看」的看法，讓她廢解。

曾之喬卻認為即管她的下半身比較豐滿，但也是屬於自己的一種特色，每個人都擁有不同身材，只要身形是健康勻稱已是美的一種，更希望大家不要將自己變成連自己也認不出的人。

許多女人們老愛斤斤計較自己的體重、胸圍、臀圍、腰圍，斤斤計較自己的歲數，多了一點點皺紋就天崩地裂…（每次看到別人這樣大驚小怪，我真的是心中點點點…）當我們是這樣的不愛自己，像個商品般的檢視甚至批判自己和其他女人，那麼，究竟是誰在物化女性呢？ 曾之喬

+ 2

（資料來源：ETtoday星光雲, 曾之喬 chiaochiaotzeng@YouTube）