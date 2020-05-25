【女星豪宅曝光】53歲周海媚自移居北京後，不時在內地影視網站拍攝短片分享個人生活，近日她的奢華別墅環境，成為網民熱話。除了周海媚，鄧紫棋（G.E.M.）也分享她的衣帽間。

周海媚不時都會拍攝影片分享私下生活。（周海媚工作室微博）

有「最美周芷若」之稱的周海媚在「西瓜視頻」開設的個人帳號曾荒廢了一段時間，直至2019年才頻密上載新影片，內容大多是分享自己私下如何照顧愛犬、回應網民的問題、分享好物、煮食等題材，帳號共有約351.5萬名粉絲。

周海媚拍攝生活影片，卻意外將別墅的裝潢曝光。（周海媚影片截圖）

由於全都是在別墅拍攝的關係，意外將萬呎別墅的裝潢曝光，網民每次亦將焦點放於家居的背景當中，周海媚所住的別墅風格典雅華麗，擁有巨型客廳、飯廳，甚至更特意安排了一間約200呎的房間予愛犬休息與嬉戲，成為熱話。

周海媚亦拍攝影片，與大家介紹她的衣帽間。（周海媚影片截圖）

然而，周海媚亦試過大方與觀眾分享她的衣帽間，一掀開門簾踏進衣帽間，兩旁已是兩個高身的大衣櫃、一個沒有櫃門的衣櫃、梳妝桌，周海媚的衣服都會分門別類擺放，一個專放夏天衣服、一個專放冬天服裝與大衣、另外一個專放禮服。

周海媚分享指由保姆整理的話，經常會發生一套保暖內衣不見了上衣的情況，故平時也會自己收拾，尤其是飾品櫃，她指不願給保姆整理，因為她整理完都不是自己順手，到要用的時候，也難以找到。飾品櫃專門擺放周海媚的手袋、眼鏡、腰帶，還有耳環、頸鏈等飾品，而耳環、頸鏈亦會分類用上多個透明小箱子裝着，整齊企理。

【按圖看】周海媚的衣帽間秘密＝＝＞

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除了周海媚將衣帽間曝光於人前；以下的女星，也曾分享過她們的衣帽間，同樣大得讓人羨慕。

鄧紫棋（G.E.M.）

鄧紫棋（G.E.M.）不時在小紅書分享她的生活，就連衣帽間也介紹過。(gem0816@Instagram)

鄧紫棋（G.E.M.）亦曾於小紅書公開過她家中的衣帽間，她卻形容自己的衣帽間比較凌亂而且堆了許多衣服，即使服裝數量較多，鄧紫棋也有把衣服分類擺放，例如褲子放一邊、黑色衣物放一邊，櫃桶內則擺放小背心、短褲、圍巾，以及夏天與冬天的帽子。而飾品方面，鄧紫棋則設有一個長身櫃，整齊地掛放頸鏈於架上，像商店的陳列方式一樣，也是讓鄧紫棋直言那是自己唯一引以為傲的部份。

【按圖看】鄧紫棋（G.E.M.）衣帽間，按顏色分類極治癒＝＝＞

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韓藝瑟

韓國女星韓藝瑟日前拍攝一連兩集的影片介紹她的豪宅。(han_ye_seul_@Instagram)

38歲韓國女星韓藝瑟的凍齡美貌受到關注，日前更拍攝影片介紹她的豪宅，一連兩集共達約23分鐘長的影片將家居的每個角落完整介紹。韓藝瑟的家居裝潢以白色、灰色大理石以及啡色為主，設有許多大型畫作於牆身裝飾、健身與運動的房間、開放式廚房、3間洗手間、圓床等設計都引起關注。

韓藝瑟總共設有3個衣帽間。（한예슬 is@YouTube截圖）

不過更誇張的是，韓藝瑟總共設有3個衣帽間，分別用來擺放少穿的服裝款、常穿的款式、輕便的款式，而手袋亦會有一個專屬的櫃和櫃桶擺放。她亦分享指自己喜歡收藏vintage，會買下許多vintage首飾，基於害怕會壓破的關係，會將首飾先用透明膠袋包好才放於櫃桶內，方便收藏，也不至於太凌亂。

【按圖看】韓藝瑟的衣帽間秘密：

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