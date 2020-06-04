除了Uniqlo、GU等，Zara、H&M也深得小資女喜愛，各大品牌先後進行夏季大減價，H&M低至半價，立即看看有減價貨品。

H&M一向走親民路線，定價不高，Fast Fashion的定位亦讓品牌每隔一段短時間就設有當季時尚潮流的新款式，頻頻看到歐美Blogger喜愛以品牌的單品襯出多種風格。是次H&M推出香港及澳門門市限定的大減價優惠，指定男、女及童裝夏季款式低至半價，非常划算；折扣貨品售完即止。

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如何避免印花變成老氣感？

印花穿搭Tips：

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減價貨品中包括許多顏色鮮艷的印花款式，雖然甚為夏日感，但印花單品絕對不容易駕馭，一不小心就容易變身「大媽」，出現老氣感。建議選擇款式時，可從剪裁入手，挑選A-Line、收腰或高腰設計的款式；如果不喜歡短裙的女生，亦可選擇不規則裙擺長裙款式，提升造型感，配上幼搭帶高跟鞋或帆布鞋均能營造搶眼的造型與帶出不同風格。

【減價】H&M有不少充滿夏日感的印花連身長裙，不規則裙擺更能提升造型感；H&M Yellow Crepe Maxi Dress，原價為HK$349，減至HK$150。（品牌圖片）

如何隱藏肉肉手臂？

除了基本T-Shirt款式，闊袖或燈籠袖的上衣款式也是「遮肉、顯瘦」之選，闊袖或燈籠袖的款式能夠完全將手臂線條隱藏，只露出最瘦的手腕部位，看起來更為纖瘦；如果想要加強視覺顯瘦效果，建議選擇帶荷葉邊等細節設計的款式以轉移視線。

闊袖或燈籠袖穿搭Tips：

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另外，亦可藉減價入手連身泳衣，以迎接陽光與海灘。連身泳衣有效修飾腰部線條，同時遮蓋小肚腩。同時建議可選擇高衩設計的款式，露出更多的大腿肌膚，拉長下身比例，打造顯纖細修長的效果。

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