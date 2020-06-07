【名牌減價】Saint Laurent、Loewe、Givenchy的出品，手袋是不少女生的心水選擇，最近連銀包、Card Holder亦正進行減價優惠，又會否是你的心水？

Saint Laurent

Saint Laurent官網最近推出低至7折起的限時優惠，減價手袋款式眾多，包括經典College Bag與其他camera bag等，就連銀包和Card Holder亦包括在減價貨品內。要是喜歡經典長興款式，建議可以選擇Fragments拉鍊卡片套，由HK$2,700減至HK$1,890，具有5個卡槽位可放置信用卡等，而拉鍊間隔亦足夠擺放少量的卡、紙幣、硬幣，即使是拿來當作銀包使用亦非常適合。

然而，熱門款如Monogram系列大部份款式已售罄，其他款式亦大多只有淡粉紅色或較鮮豔的顏色，鍾情於黑色的女生則未有太多選擇。

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+ 7 + 6 + 5

激罕！Loewe、Saint Laurent官網6月限時減價 入門手袋低至6千蚊

Loewe

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Loewe官網由即日至6月21日亦進行減價，銀包、Card Holder亦包括在內，低至7折起便能入手。不過官網的款式與顏色並不多，只有紅色、天藍色、粉紅色以及Logo壓紋款可供選擇。長、短銀包、Card Holder也有，相信能夠滿足不同需要的女生。

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+ 6 + 5 + 4

多個外國網購平台也正推行減價優惠，如MATCHESFASHION、SSENSE等，如你未能在Loewe官網中找到心儀款式，也建議可瀏覽這些網站。但在眾多網站中，Farfetch較為多選擇，當中推介由puzzle bag為靈感來源的方形拉鍊銀包，原價為HK$5,449，減至HK$3,814，不但設有多個卡槽位，方方正正的形狀大小適中，方便擺放於細手袋中。

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Givenchy

雖然Givenchy官方並沒設任何優惠，但外國網購平台Farfetch推行的Mid-year Sale折扣活動包括Givenchy在內，除了設有一向受歡迎的短銀包，亦有眾多長銀包款式，折扣由7折至9折不等。

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+ 13 + 12 + 11

若喜歡特別款式的女生，建議可選擇woven logo款。銀包由米白色編織棉製造而成，皮革包邊以及正面飾有品牌Logo，猶如將品牌的Bond手挽袋完完全全複製成銀包款式，由原價HK$8,290減至HK$6,632，雖然比起其他款式略貴，但其高辨識度正正是它的優勝之處，絕對可考慮入手。