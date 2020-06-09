【口罩妝教學】口罩已是人人出門必備的防疫之物，不過對於愛美的女生來說，脫下口罩後出現底妝、唇膏沾口罩的情況更為困擾。韓國美妝達人Pony的口罩妝容教學，避免脫妝引起尷尬。

韓國美妝達人Pony分享了化口罩妝容的技巧，教授大家如何化出一個不脫妝的妝容。(ponysmakeup@Instagram)

Pony時常都會在其YouTube Channel發布美妝教學影片，受到許多女生的追捧。早前，她更分享了化口罩妝容的技巧，教授大家如何化出一個不脫妝的妝容，由妝前打底至定妝步驟一應俱全，值得成為參考。

跟Pony的教學，使能輕鬆完成一個口罩妝容。(PONY Syndrome@YouTube截圖)

妝前打底

化妝前的保養步驟亦絕不能輕視，否則也會容易發生卡粉、不貼妝的情況。Pony會先將爽膚水倒於化妝棉上，以打圈方式塗拭全臉，再以拍打方式讓爽膚水滲入皮膚，達至即時保濕、去角質之效，逐後再使用精華加強保濕。

底妝

一般來說，底妝都會使用粉底液或粉餅；不過Pony的口罩妝容並不建議使用這兩項底妝產品，而是以其他化妝品代替。

如何遮瑕又可改善粉底沾口罩問題？按圖了解Pony的分享＝＝＞

遮瑕

基於先前已在全臉使用調色隔離霜，幫助調整膚色，而且口罩已遮蓋了大半的臉部，Pony都會減少遮瑕膏的使用份量， 甚或選擇重點遮瑕某位置。

按圖了解Pony的分享＝＝＞

胭脂與定妝

要是希望脫下口罩後，不會「打回原形」，亦能打造好氣息的效果。改變化妝品也是其中一種Pony口罩妝容的祕訣。膏狀胭脂的持久度一向比粉狀胭脂高，故此Pony都會選擇膏狀胭脂，而上胭脂與定妝的方式必需要與以往有所不同，才不會輕易脫妝。

按圖了解Pony的分享上胭脂與定妝＝＝＞

Pony省略了不少平日的化妝步驟，做到又快又輕鬆就能完成一個口罩妝底妝部份。接下來，便是按平日的方法化上眼妝、唇妝，不過Pony亦有分享到當中選擇化妝品的貼士。

按圖了解Pony的分享＝＝＞

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美妝達人Pony口罩妝容所用到的化妝品，當中不乏大家熟悉的產品＝＝＞